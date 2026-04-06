自身のSNSで報告

日本のフィギュアスケート界に5日、嬉しいニュースが飛び込んできた。1月の四大陸選手権・女子シングルで初優勝を果たした24歳・青木祐奈（MFアカデミー）が自身のインスタグラムで現役続行を表明。ファンも続々と歓喜の声を上げた。

24歳の青木は昨年末の全日本選手権で自己最高となる5位。ミラノ五輪の代表には入れず補欠となったが、1月の四大陸選手権で初優勝を成し遂げた。トップクラスのスケーティング技術を誇り、アイスショーでも活躍。今後についてはまだ明言していなかった。

青木は投稿で「いつもたくさんの応援ありがとうございます。来季も現役を続行することにいたしました」と報告。「自分のスケートをさらに磨き、より良い作品をお見せできるように頑張ります。引き続き応援よろしくお願いいたします」と伝えた。

インスタグラムやX上でフィギュアファンが即座に反応。「嬉しくて泣きそう」「また嬉しいニュースが聞けて本当に嬉しいです」「改めて選手として応援させて貰える事が嬉しいです」「勇気ある決断をありがとうございます」「来季のワールド目指してほしい」「マジで！？」「あのスケーティングをまた試合で見られるなんて…」などと喜びの声であふれていた。



（THE ANSWER編集部）