東京ディズニーランド、人気ショー＆パレードが本日終了 「涙出てくる」「終わらないで」SNSで惜しむ声
東京ディズニーランドは、3月31日（火）に、2021年7月2日から実施のショー「クラブマウスビート」と、2011年から公演されてきた雨の日限定のミニパレード「ナイトフォール・グロウ」を終了。SNSでは「涙出てくる」「終わらないで」などと惜しむ声が相次いでいる。
【写真】見たことある？ 本日で終了する、東京ディズニーランドの雨の日限定パレード
■運任せな最終日に
トゥモローランドの「ショーベース」で開催されてきた「クラブマウスビート」は、人気のクラブ「クラブマウス」を舞台に、ミッキーマウスとその仲間たちが、ヒップホップやラテン、ポップスなど、躍動感あふれるさまざまなライブエンターテイメントを繰り広げるエキサイティングなショー。
ショーの途中では、ディズニー＆ピクサー映画『カーズ』のライトニング・マックィーンや、ディズニー映画『ズートピア』のジュディ・ホップスとニック・ワイルドがスペシャルゲストとして登場したり、ディズニーヴィランズたちが乱入したりと、バラエティーに富んだ内容が展開されていた。
「クラブマウスビート」の終了が発表されたのは、昨年10月のこと。約5年の歴史に幕を下ろす最終日は、すべての公演回においてエントリー受付のみで、有料の「ディズニー・プレミアアクセス」の販売がないため、運任せとなっており、「外れた」「見納めできる」など当落報告がSNSで相次いでいる。
なお、「ショーベース」では、9月30日（水）から、新しいエンターテイメントプログラム「The D‐Groovationz4 Live： Happy！ Funky！ Groovy！ Tour（ザ・ディーグルーヴェーションズフォー・ライブ：ハッピー！ファンキー！グルーヴィ！ツアー）」がスタートすることが先日発表済みだ。
一方で「ナイトフォール・グロウ」は、雨天時に「東京ディズニーランド･エレクトリカルパレード･ドリームライツ」が休演となった際に実施される、雨の日限定のミニパレード。
今年の1月に終了が発表され、最終日の本日のパークには奇跡的に雨が。ただ大雨や強風など荒天の場合は公演キャンセルになるため、こちらもある意味運任せな最終日となっている。
SNSには「クラビもグロウもありがとう」「ナイトフォール・グロウ最終日に雨ってすごい」「ミッキーほんとに雨男すぎるｗｗｗｗ」「曲聞いただけで泣きそう」などと惜しむ声が続々と投稿されている。
【写真】見たことある？ 本日で終了する、東京ディズニーランドの雨の日限定パレード
■運任せな最終日に
トゥモローランドの「ショーベース」で開催されてきた「クラブマウスビート」は、人気のクラブ「クラブマウス」を舞台に、ミッキーマウスとその仲間たちが、ヒップホップやラテン、ポップスなど、躍動感あふれるさまざまなライブエンターテイメントを繰り広げるエキサイティングなショー。
「クラブマウスビート」の終了が発表されたのは、昨年10月のこと。約5年の歴史に幕を下ろす最終日は、すべての公演回においてエントリー受付のみで、有料の「ディズニー・プレミアアクセス」の販売がないため、運任せとなっており、「外れた」「見納めできる」など当落報告がSNSで相次いでいる。
なお、「ショーベース」では、9月30日（水）から、新しいエンターテイメントプログラム「The D‐Groovationz4 Live： Happy！ Funky！ Groovy！ Tour（ザ・ディーグルーヴェーションズフォー・ライブ：ハッピー！ファンキー！グルーヴィ！ツアー）」がスタートすることが先日発表済みだ。
一方で「ナイトフォール・グロウ」は、雨天時に「東京ディズニーランド･エレクトリカルパレード･ドリームライツ」が休演となった際に実施される、雨の日限定のミニパレード。
今年の1月に終了が発表され、最終日の本日のパークには奇跡的に雨が。ただ大雨や強風など荒天の場合は公演キャンセルになるため、こちらもある意味運任せな最終日となっている。
SNSには「クラビもグロウもありがとう」「ナイトフォール・グロウ最終日に雨ってすごい」「ミッキーほんとに雨男すぎるｗｗｗｗ」「曲聞いただけで泣きそう」などと惜しむ声が続々と投稿されている。