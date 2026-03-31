あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。

【今週のお悩み・第203回】今回、パンジャタワーが1枠でこれはと思い本命にしました。最内枠と大外枠、1200mの枠順はかなり予想に影響すると思うんですが、この条件では絶対にこの枠が有利という傾向があればまるっと教えていただきたいです（PN：氷餃子・40代・男性・自営業）

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高松宮記念は本命パンジャタワーが4着。3番手に推してた15番人気のレッドモンレーヴが2着。くー！惜しい！ けど良い予想ではあったかな。まあ、外れてるので自分はダメだったけど、おかげでレッドモンレーヴ拾えたという人がいて良かった。

来週の大阪杯を楽しみに待ちます！

それでは質問へ。

今回のパンジャタワーの1枠1番はどっちに出るか分からなかったですが、個人的には外よりは良かったとは思ってます。サトノレーヴは強かったですが、馬券は全て1桁馬番。Bコース替わりもあり、中京のスパイラルカーブもあり、どちらかといえば内枠が良いでしょう。

ただ、イン差しになると前が開かなくて捌（さば）けないこともあります。今回、パンジャタワーは前に行き過ぎたかなと。ペースも早かったし、もう少し脚を貯められたら、もっと上位に来てた可能性もあったんじゃないかと思います。まあ机上の空論に過ぎませんが。

枠の有利不利は確実にあります。本来、陸上競技などのRのあるトラック（直線ではない場合）はスタートの位置が違います。外のコースの方が前のスタートです。これは走行距離を公平に合わせる為です。ところが、競馬はそうではありません。走行距離は外を回した馬の方が長く、経済コースを走った馬は短いです。その時点で不公平です。

ただ、話はそんな単純ではなく、これに馬場などが影響します。開幕週なら痛んでませんが、開催が進めば馬場は痛みます。当然、多くの馬が走るインは痛みます。そうなると外の方が馬場が良くなるので、外伸び、差しが決まります。



今週のギャンブル格言【知ることは力になる。】





新潟の千直で外が有利なのは、千直以外でそこを走る馬がいないからです。馬場が綺麗だからです。昔から東京2000は外枠が不利と言われてますね。スタートしてすぐにコーナーなので、外枠の距離ロスは大きいです。中山1600もやはり外枠が不利のイメージですね。

そして、ダートになるとまた変わります。芝スタートがあるコースだと、内枠、外枠で芝を走る距離が微妙に変わります。中山1200ダートの場合外枠が長く芝を走れるので、基本的に外枠が有利です。阪神1400ダートや東京1600ダートも同様のイメージですね。京都1800ダートは内枠の方がいいイメージだし、中京も基本的にはイン前が有利なイメージです。

後は、脚質やその馬の特徴によって変わりますね。砂を被るのが苦手とか、馬群が苦手とか。テンが速い、遅いなど。高松宮記念のレッドモンレーヴなんかはどうやっても後方からの競馬になるので、今回のペースはレッドモンレーヴに向きましたね。

まあ、とにかく、競馬場、馬場、開催何日目など、トラックバイアスは穴を見つけたりするのにかなり重要なファクターになるので、頭に入れとくのは得策かと思いますよ。

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じゃい

1972年生まれ、神奈川県出身。97年にお笑いトリオ「インスタントジョンソン」を結成し、ネタ作りを担当。芸能界随一のギャンブラーとして知られ、過去には9370万円の馬券を的中させたことも。『稼ぐメンタル ギャンブルで勝ち続ける「ブレない」心の作り方』（KADOKAWA）など著書も多数。

【画像】じゃいの今週のギャンブル格言

構成・撮影／キンマサタカ