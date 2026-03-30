小泉進次郎防衛大臣の妻でキャスターの滝川クリステルが２９日、テレビ朝日系「夫が寝たあとに」に出演。夫との極秘交際時代を振り返った。

１９年８月の総理官邸で結婚発表をした２人。結婚まで１年交際したが、結婚発表まで２人の交際は一切漏れなかった。滝川は「外では会ってない。外で会うとやっぱり漏れる」と、デートは全て滝川の家。「うちしかダメ。向こうは議員宿舎。そこに行ったらすぐバレる」といい、２人の交際は秘書もマネジャーも知らなかったという。

藤本美貴が「どっちが好きになったんですか？」と率直質問。滝川は「向こうです」と即答した。

初めて２人で外出したのは「お父様（小泉純一郎氏）にあいさつに行く時」だったといい、そこからも発表まではやはり極秘で誰にも紹介できず。やっと家族の顔合わせをしたが、これで「もうバレると思ってすぐに発表した」という。

そして前代未聞の総理官邸での会見となるが、公表のタイミングは「急です」「私には分からない。全部向こう主導。いつ呼び出されるかわからない毎日。でも具合が悪いから寝ていたい。そしたら電話がかかってきて『今から行こう、今しかない』って。ちょっと具合が悪いといっても『今から』と」と突然呼び出されての会見だったと明かしていた。