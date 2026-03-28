アンテプリマが伊勢丹新宿店でポップアップ開催　新作の円柱状バッグを先行販売

「アンテプリマ（ANTEPRIMA）」が、バッグライン「アンテプリマ／ワイヤーバッグ（ANTEPRIMA／WIREBAG）」のポップアップを伊勢丹新宿店で開催する。期間は4月15日から21日まで。

【画像をもっと見る】

ポップアップでは、現代美術家の岩崎貴宏の作品からインスパイアされたバッグをはじめとする2026年春夏コレクションを中心に、さまざまなビジューデザインの新作ワイヤーバッグを初披露。2026年春夏コレクションからは、普段伊勢丹新宿店では取り扱いのないウェアアイテムをラインナップするほか、精緻な建築物や風景、歯ブラシなどのモチーフやヴィヴィッドな色使いといった岩崎の作品の世界観を表現したスペシャルなピースも揃える。会場では岩崎の作品を展示し、同コレクションの世界観を表現する。

このほか、4月22日に発売するシリンダーフォルムが特徴の新作「ルッケット 供廚鮴莵堡稜筺Ａ甘垢粘闇笋掘▲ンラインストアで予約を受け付けている人気アイテム「ボクシー／スモール」も用意する。また、修理専任担当者が編み直しやパーツ破損、クリーニングなどの相談を受け付ける「ワイヤーバッグ診察室」の専用カウンターを備える。

来場者には先着で「アンテプリマオリジナルぷくぷくシール」を、税込5万5000円以上購入者には、先着でオリジナルトートバッグを配布する。

◾️アンテプリマ 2026年春夏ポップアップ

期間：2026年4月15日（水）〜4月21日（火）

会場：伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージ