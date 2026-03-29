ファミマ、ユニクロ、無印…失敗しないサングラスは？ 1000〜2000円台で十分かっこいい
スタイリストの大日方理子です。ひと昔前は「紫外線を防ぎたいならサングラスは高いものを買った方がいい」なんて言われていましたが、今は紫外線カット機能が付いたサングラスが手頃な価格で買えるようになりました。それでも、サングラスは選ぶのが難しかったり、かけるのが気恥ずかしかったり、ハードルが高いと感じる人もいると思います。
今回は、サングラスをかけたいけれど何を選んだら良いのか分からない人のために、買っていい・避けたほうがいいサングラスをご紹介します！
◆避けたほうがいいのは、ラウンド型フレーム
どんな顔タイプの人でも避けたほうがいいのはラウンド型フレームのサングラスです。
一般的に下部に丸みのあるフレームの方が優しい印象でかけやすいとされているのですが、まん丸のサングラスは話が別。映画『紅の豚』の主人公ポルコを連想させるため難易度が高いです。にっこり笑って親指をたててみてください。笑ってもらえると思います。いや、ポルコは格好良いんだけど。
◆買っていいフレームの代表格は……
買っていい代表のフレームはボストンとウェリントンの2種類です。ボストンが丸くて優しい雰囲気、ウェリントンは四角に近くてきちんと感があります。
・UV400ボストン型サングラス（黒）1990円／無印良品
・UV400ウェリントン型サングラス（黒）1990円／無印良品
◆じわじわ人気が高まっているクラウンパント型
次点を挙げるなら、クラウンパント型でしょうか。クラウンパント型は上が直線になったレトロ感のあるフレームで、じわじわ人気が高まっています。
・UV400クラウンパント型サングラス（黒）1990円／無印良品
トレンドが一周してまたアリになったのが、目尻がつり上がったキャットアイ型フレームのサングラスです。プラダ、グッチ、ボッテガ・ヴェネタなどのハイブランドや、ジェントルモンスターなどの韓国発のサングラスブランドで人気になっています。ただ、サングラスが浮かないように全身おしゃれにキメた方がいいので難易度は高めです。
ここからは大日方がセレクトしたおすすめサングラスをご紹介します。
◆透明レンズタイプ
ユニクロのサングラス／ウェリントン（09BLACK）2490円や、GUのUVカットウェリントンサングラス（88BLACK）1290円のようにレンズが透明な伊達メガネタイプなら、取り入れやすいと思います。
顔の印象をキリッと見せてくれる太めの黒フレームはすっぴん隠しにも最適。Tシャツ、シャツ、スウェット、テーラードジャケット、デニムパンツ、スラックスなどユニセックスに着られるアイテムと相性が良いです。
◆かけやすいサングラス
ユニクロのサングラス／ボストン（37BROWN）2490円は、大人っぽく決まるブラウンをセレクトしました。ムラのあるブラウンのフレームは、ブラックほどクールになりすぎずかけやすいと思います。
試着して驚いたのが無印良品のUV400ボストン型サングラス（ミディアムグレー）1990円。
奇をてらった感じはないのに、ちょっと爽やか。濃いめのグレーがかけやすいと感じました。
ファミリーマートのコンビニサングラス（クリアブラウン）2490円は、ボストンとウェリントンの中間のボスリントンという形。光の乱反射を抑える偏光レンズなので、眩しさが軽減されるそうです。去年6月の発売時はブラックのみでしたが、この春夏はクリアブラウンとブラウンミックスの2色が仲間入りしました。
◆調光サングラス
紫外線に当たると色が濃く変わる調光レンズのサングラス。外ではサングラス、室内では伊達メガネのようになり、かけっぱなしにできるのが魅力です。お値段が高いイメージがありましたが、お手頃価格のものをグローバルワークとカインズで発見しました！
今回は、サングラスをかけたいけれど何を選んだら良いのか分からない人のために、買っていい・避けたほうがいいサングラスをご紹介します！
どんな顔タイプの人でも避けたほうがいいのはラウンド型フレームのサングラスです。
一般的に下部に丸みのあるフレームの方が優しい印象でかけやすいとされているのですが、まん丸のサングラスは話が別。映画『紅の豚』の主人公ポルコを連想させるため難易度が高いです。にっこり笑って親指をたててみてください。笑ってもらえると思います。いや、ポルコは格好良いんだけど。
◆買っていいフレームの代表格は……
買っていい代表のフレームはボストンとウェリントンの2種類です。ボストンが丸くて優しい雰囲気、ウェリントンは四角に近くてきちんと感があります。
・UV400ボストン型サングラス（黒）1990円／無印良品
・UV400ウェリントン型サングラス（黒）1990円／無印良品
◆じわじわ人気が高まっているクラウンパント型
次点を挙げるなら、クラウンパント型でしょうか。クラウンパント型は上が直線になったレトロ感のあるフレームで、じわじわ人気が高まっています。
・UV400クラウンパント型サングラス（黒）1990円／無印良品
トレンドが一周してまたアリになったのが、目尻がつり上がったキャットアイ型フレームのサングラスです。プラダ、グッチ、ボッテガ・ヴェネタなどのハイブランドや、ジェントルモンスターなどの韓国発のサングラスブランドで人気になっています。ただ、サングラスが浮かないように全身おしゃれにキメた方がいいので難易度は高めです。
ここからは大日方がセレクトしたおすすめサングラスをご紹介します。
◆透明レンズタイプ
ユニクロのサングラス／ウェリントン（09BLACK）2490円や、GUのUVカットウェリントンサングラス（88BLACK）1290円のようにレンズが透明な伊達メガネタイプなら、取り入れやすいと思います。
顔の印象をキリッと見せてくれる太めの黒フレームはすっぴん隠しにも最適。Tシャツ、シャツ、スウェット、テーラードジャケット、デニムパンツ、スラックスなどユニセックスに着られるアイテムと相性が良いです。
◆かけやすいサングラス
ユニクロのサングラス／ボストン（37BROWN）2490円は、大人っぽく決まるブラウンをセレクトしました。ムラのあるブラウンのフレームは、ブラックほどクールになりすぎずかけやすいと思います。
試着して驚いたのが無印良品のUV400ボストン型サングラス（ミディアムグレー）1990円。
奇をてらった感じはないのに、ちょっと爽やか。濃いめのグレーがかけやすいと感じました。
ファミリーマートのコンビニサングラス（クリアブラウン）2490円は、ボストンとウェリントンの中間のボスリントンという形。光の乱反射を抑える偏光レンズなので、眩しさが軽減されるそうです。去年6月の発売時はブラックのみでしたが、この春夏はクリアブラウンとブラウンミックスの2色が仲間入りしました。
◆調光サングラス
紫外線に当たると色が濃く変わる調光レンズのサングラス。外ではサングラス、室内では伊達メガネのようになり、かけっぱなしにできるのが魅力です。お値段が高いイメージがありましたが、お手頃価格のものをグローバルワークとカインズで発見しました！