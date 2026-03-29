北川景子、キムタクを抑えた圧倒的1位は料理上手な大食いタレント「体質に合った食事をしてそうな芸能人」
テレビで美味しそうにたくさん食べる姿を見せながらも、スリムな体型をキープし続ける芸能人は少なくない。体質に合った食事を自然と選んでいるのか、それとも徹底した自己管理の賜物なのか。株式会社NEXERはこのほど、ジェネシスヘルスケア株式会社と共同で、全国の男女1000人を対象に行った「自分の体質に合った食事をしてそうな芸能人」についてのアンケート結果を公表した。
【調査結果】自分の体質に合った食事をしてそうな芸能人ランキング
3位は「木村拓哉」（39票）となった。主な回答として「年をとってもスタイルが変わらないから」（60代・男性）、「若い頃から体型が殆ど変わっていないように見えるからです。体質的なものもあるのかなと思っています」（50代・男性）、「ストイックな性格で、自己コントロールがすごそう」（40代・男性）などがあった。
2位は「北川景子」（44票）がランクイン。「常に体形をキープしているから」（30代・女性）、「出産もしているのに維持しているから」（40代・女性）、「綺麗な人だし、自己管理が出来ていそうだから」（50代・女性）、「知識も豊富で、実行力や意思も強そうなので」（60代・男性）などの声が寄せられた。
圧倒的1位は「ギャル曽根」（98票）だった。主な理由として「なんであんなに食べてるのに太らないのか謎」（30代・女性）、「太らない体質だとは思うが、料理が上手なのできちんとしていそう。（50代・女性）、「食事を楽しみながらも細身を維持しており、自炊の際には栄養バランスを考えていることでも知られる」（70代・男性）などが挙げられた。
4位は「菜々緒」（37票）、5位に「GACKT」（36票）が入った。
（よろず～ニュース調査班）