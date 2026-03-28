『DIGIMON BEATBREAK』第24話「重なる鼓動」あらすじ＆先行カット公開！
10月5日（日）より放送中のTV アニメ「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」。放送に先駆け、第24話のあらすじと先行場面カットが公開。
1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。
手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく 友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。
アニメは1999年公開の『デジモンアドベンチャー』を皮切りに TVシリーズを全9作・映画全11タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。
そして2年ぶりの新作となるTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』が放送となる。
第24話のあらすじはこちら。
＜第24話「重なる鼓動」あらすじ＞
キョウを救うために、クレイと戦うトモロウ。圧倒的な力の前になすすべなく、ファミリーは傷つけられてしまう。怒りの感情に囚われ、暴走するトモロウの前に現れたのは、一度は敗れ去った天才だった。
＞＞＞第24話の先行場面カットをすべてチェック！（写真8点）
そして、2026年3月28日（土）、29日（日）に開催の「AnimeJapan2026」東映アニメーションブースにて、TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』の出展が決定。ブースでは【タクティクス編】のキャラクターパネル展示や、ゲッコーモンのグリーティングを実施する。さらに、メインビジュアルを使用した「A4バッグ型クリアファイル」の配布も決定。中には新作アプリゲーム「デジモンUP」のドットイラストを使用したオリジナルステッカーセットも封入。数量限定となるのでお見逃しなく。
（C）本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション
1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。
手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく 友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。
アニメは1999年公開の『デジモンアドベンチャー』を皮切りに TVシリーズを全9作・映画全11タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。
そして2年ぶりの新作となるTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』が放送となる。
＜第24話「重なる鼓動」あらすじ＞
キョウを救うために、クレイと戦うトモロウ。圧倒的な力の前になすすべなく、ファミリーは傷つけられてしまう。怒りの感情に囚われ、暴走するトモロウの前に現れたのは、一度は敗れ去った天才だった。
＞＞＞第24話の先行場面カットをすべてチェック！（写真8点）
そして、2026年3月28日（土）、29日（日）に開催の「AnimeJapan2026」東映アニメーションブースにて、TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』の出展が決定。ブースでは【タクティクス編】のキャラクターパネル展示や、ゲッコーモンのグリーティングを実施する。さらに、メインビジュアルを使用した「A4バッグ型クリアファイル」の配布も決定。中には新作アプリゲーム「デジモンUP」のドットイラストを使用したオリジナルステッカーセットも封入。数量限定となるのでお見逃しなく。
（C）本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション
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