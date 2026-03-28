増え続けるデータもこれで安心！写真も動画もたっぷり保存できる安心の大容量！TV録画にも対応した【バッファロー】外付けハードディスクがAmazonで好評販売中！
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容量不足の悩みを一気に解決！録画もデータ保存もこれ1台でOKな【バッファロー】外付けHDDをAmazonでチェック！
容量: 4.0TB。対応機種：USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac、対応OS:Windows 10/8.1/7、Mac OS X 10.11以降。
→【アイテム詳細を見る】
対応TV：シャープ「アクオス」、ソニー「ブラビア」、パナソニック「ビエラ」、バッファロー「nasne」、Hisense、東芝「レグザ」、FUNAI、オリオン、三菱電機、LG Electronics、日立「Wooo」、ピクセラ、DXアンテナ、ディーオン(対応機種の詳細はメーカーHPを参照)。接続規格：USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0
熱伝導率の低い筐体内の空気層を減らし、ハードディスクからの発熱をより効果的に放熱するように設計。
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静音&防振、放熱設計。さらに故障予測サービス「みまもり合図」に対応。
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