英国遠征中のサッカー日本代表は28日（日本時間29日）、ハムデンパークでスコットランドと親善試合を行う。森保一監督（47）が前日会見に臨み「堂安律にキャプテンを託そうと思っています」と明かした。遠藤航主将、遠藤不在時にキャプテンマークを巻くことが多かった南野拓実がケガで選外となる中、堂安律に主将を託す。

指揮官は堂安を指名した理由について「年齢で言えば中堅という位置づけで、キャップ数、代表での経験値で言うと、今回の招集メンバーの中でも非常に豊富。私が東京五輪からA代表と監督をさせていただいている中で、長く共に戦ってきた仲間という中で律のリーダーシップは分かっているし、チーム作りという部分でも分かってくれていると思っている」と説明した。

堂安は合宿初日の24日の練習後に「キャプテンであってもキャプテンじゃなくてもやることは変わらない。今まで自分が感じたことを発言していますし、チームに必要だと思うことは隠さずに伝えてきたつもり。その役割が与えられたとしても、そうじゃなかったとしても、やることは変わらない」とリーダーの自覚を口にしていた。