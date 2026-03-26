テレビ朝日の板橋順二取締役が２６日、東京・有明に２７日開業する「東京ドリームパーク」（ＴＤＰ）を訪れ、取材に応じた。

開発担当として同所に関わった板橋氏は「（創業）６０年を過ぎた頃からメディアシティー戦略を考えた。放送は電波を通じてだが、リアルにお客さんと接するイベントをやりたい」と着手。２０１３年に開業した「ＥＸ ＴＨＥＡＴＥＲ六本木」、１４年から行われる「テレビ朝日 夏祭り」などの経験をいかした作りになっているという。

今後の展望については「ここの施設で作られるものもあると思う。大阪やローカルネットワークもあるので、リアルイベントをローカルに展開していきたい。劇場で行われるミュージカルはコンテンツとして回すプランニングがされている」と説明。「ＥＸ ＴＨＥＡＴＥＲ六本木」との使い分けに関しては「キャパシティーがワンステップずつ違うので使い分けていく。アーティストの成長に合わせてリアルイベントができるようなバリエーションがある」とした。「初年度は２００万人以上に来てもらえるのでは」と期待した。

この日は、同所にオープンする「１００％ドラえもん＆フレンズｉｎ東京」のメディア発表会にも登壇。「スタートにあたり（企画が）行えるようになったのはテレビ朝日と藤子プロ、藤子・Ｆ・不二雄先生との長い長いパートナーシップのたまもの。ドラえもん史上最高の最強のイベントになった」と宣言した。