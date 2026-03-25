宮脇咲良の美肌を支える！愛用スキンケアアイテム3選

LE SSERAFIMのYouTubeチャンネルで『SAKURAはルーティーンも充実してる | SAKURAの Night & Morning Routine』が投稿され、SAKURAこと宮脇咲良さんがスキンケアなどを紹介してくれました。今回の記事では、宮脇さんがメイクを落とした後に使用されたスキンケアアイテムを3つピックアップしてご紹介します。

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■1.シートマスク

SK-II/フェイシャルトリートメントマスク 6枚入り 税込13,860円（公式サイトより）

美容液の約1本分が一枚に含まれた贅沢なシートマスク。

宮脇さんはパックを顔全体に貼ると、手についた美容成分も首筋にしっかり塗布。さらに、パックを取り出した袋に残った液も手に取り、足やひじなどにも塗り広げていました。

■2.リップケア

コスメデコルテ/リポソーム アドバンスト リペアリップセラム 税込8,800円（公式サイトより）

独自の美容成分で、うるおいのあるふっくらとした唇に導いてくれる唇の美容液。

宮脇さんはまずスパチュラで手の甲に塗布すると、それを指で唇に優しく塗り広げていました。

■3.美容液

Anua/PDRNヒアルロン酸カプセル100セラム 30ml 税込3,450円（公式サイトより）

うるおいと肌のツヤを叶える保湿力のある美容液。

宮脇さんはほぼ最後まで使い切った容器をカメラに向かって披露。かなり愛用されている様子が伺えますね。

顔全体、目周りや口周りも優しく塗布されていました。

■動画もチェック

動画内ではそのほかのスキンケアシーンも公開。ぜひチェックしてみてくださいね！