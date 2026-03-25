ほんまおおきに！ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ、ＷＥＳＴ．らＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴの関西ジュニアＯＢと現役関西ジュニア、総勢９２人が２４日、５月末に閉館する大阪松竹座で開催された「ほんまおおきに大阪松竹座〜ＷＥ ａｒｅ 松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所で ＳＵＰＥＲ Ａぇ！卒業式。〜」に出演。長らくお世話になった同座に別れを告げた。

卒業式シーズンにＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ、ＷＥＳＴ．、なにわ男子、Ａぇ！ｇｒｏｕｐら超豪華な面々が、関西ジュニアとして過ごし、青春の詰まった大阪松竹座のステージに集った。

公演はＡぇ！ｇｒｏｕｐ・末澤誠也（３１）の「今日は俺たちと最高の卒業式にしようぜ！」という呼びかけでスタート。ＷＥＳＴ．の重岡大毅（３３）がＫｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅの永瀬廉（２７）を“お姫様抱っこ”するなどレアな場面も見られ、重岡は「またこうやってかけがえのない仲間と集まれて幸せです」と感慨に浸った。

松竹座と関西ジュニアの関わりは、１９９９年１２月の「ＫＡＮＳＡＩ Ｊｒ．．ＣＯＮＣＥＲＴ」から始まった。舞台「ＡＮＯＴＨＥＲ」、「少年たち」や数々のコンサートが上演され、その数は６０作品、約１８００公演にまで達している。

過去の公演の失敗談やエピソードを振り返るトークコーナーでは、ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴを中心に関西らしく笑い満載で、若かりし頃の思い出を語り合った。

公演後半、ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴがジュニア時代の演出で「旅人」を披露すると、シークレットゲストとして元メンバーの内博貴（３９）が登場。会場からはひときわ大きな歓声が上がり、６人でのパフォーマンスを終えると、古巣に“帰還”した内は、メンバーに「今回、僕を受け入れてくれてありがとう」と涙声で感謝を告げた。

出演者の中で最年長の横山裕（４４）は「松竹座がなかったら僕らは出会っていません。また何か楽しいことしましょう」と名残を惜しんだ。最後は横山の音頭で「ほんまおおきに！大阪松竹座！」と劇場への感謝を伝え、思い出の舞台に別れを告げて、“学び舎”を卒業していった。