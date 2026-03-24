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YouTubeチャンネル「じたばたシニアライフ_普通の夫婦と猫の暮らし」が「【リタイア後】つらかったこと3選〜定年退職後4年間のできごとを振り返って」を公開しました。本動画では、定年退職後の年金暮らしの中で経験した家事分担でのすれ違いや、肩書きの喪失、老いの実感という3つの苦難と、その向き合い方について夫婦で語り合っています。



動画の前半では、退職直後の家事分担に関するエピソードを振り返っています。夫が退職の翌日から毎日掃除機をかけていたものの、妻から「拭く機能はついてないの？」と指摘された当時の様子を紹介しています。その後、夫が不満を避けるために自分専用の台ふきんを購入したところ、妻が「私が使っちゃいかんの？」と反応し、現在でも家庭内に色違いの台ふきんが2枚あるというリアルな夫婦間の攻防が語られています。



中盤では、退職後の肩書きの喪失について触れています。約25年間にわたり部長として働いていた夫は、退職後に職業を聞かれた際、「無職」と答えて申し訳ない気持ちになることがあると吐露しています。妻は自身の名義で個人事業主として活動している一方で、夫は職業欄に無職や家業手伝いと書くことへの率直な抵抗感を明かしています。



終盤では、若さが少しずつ消えて行くことへの戸惑いについて言及しています。地下鉄で同年代と思われる男性から席を譲られ、「そんなに歳に見えるのかな」とショックを受けたエピソードを披露しています。一方で、フランスの高齢者の老いを愛するという考え方を紹介し、「人は誰もがその美しさを最期まで紡ぎだせる」という本の内容を引用しつつ、老いを受け入れながら前向きに生きるヒントを提示しています。



定年退職後のリアルな悩みと、それを夫婦で共有しながら向き合っていく姿は、シニアライフの暮らし方の参考になりそうです。これからの人生の歩み方や、夫婦のコミュニケーションを見直す際のヒントとして役立つのではないでしょうか。