【シナぷしゅ THE MOVIE】玉木宏・二宮和也が声をあてた話題作が、5／22よりアンコール上映決定！
公開1周年記念、累計約30万人を動員した『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY』が、5月22日（金）よりアンコール上映されることが決定。特別ビジュアルや予告編（アンコールver.）、入場者プレゼント情報も公開された。
＞＞＞予告編場面カットや入場者プレゼントおをチェック！（写真17点）
累計約30万人を動員した ”0歳から楽しめる映画” 『シナぷしゅ THE MOVIE』の最新作『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY』の公開1周年記念として、待望のアンコール上映が決定した。
「シナぷしゅ」はテレビ東京が民放初の試みとして0歳〜2歳の乳幼児を対象に制作し、今年4月にレギュラー放送7年目を迎える人気テレビ番組（毎週月〜金曜あさ7：30）。
今回再上映となる2025年公開『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY』でも、テレビの世界観はそのままにメインキャラクターの「ぷしゅぷしゅ」がスクリーンで大活躍。そして、俳優・玉木宏が演じるタオルの妖精「にゅう」、俳優・二宮和也が演じる本映画初登場の陽気なタクシードライバー「ぱるてぃ」 をはじめ、おなじみの人気キャラクターたちが勢ぞろいする。
そして、今回のアンコール上映決定を記念した清水貴栄監督による特別ビジュアルのほか、飯田プロデューサー、清水貴栄監督、ぷしゅぷしゅからのコメントが到着している。
また、今回初公開される予告編（アンコールver.）は、テレビ番組でもおなじみの「アンコール♪アンコール♪」と言う掛け声から始まる。本作は主人公の「ぷしゅぷしゅ」が相棒の「にゅう」と、バカンスで訪れたどんぐりアイランドで、ほっぺをなくしてしまい、島の住人の陽気なタクシードライバー「ぱるてぃ」と一緒に、ほっぺを探す冒険物語。
「ぱるてぃ」自慢のタクシーに乗って、島中を巡る「ぷしゅぷしゅ」たちは、「さかなのおにいさんかわちゃん」「ヘアリーナ」「シナ田さん」「ひーたんみーたん」「たいようサン」「どんぐりくん」などテレビ番組でもおなじみの仲間たちと出会うほか、「映画館でパーティ！？」のキャッチコピーにふさわしい、「シナぷしゅ」視聴者ならきっと一度は聴いたことがある人気楽曲も多数登場する。
さらに映画体験を盛り上げる新たな入場者プレゼント情報も公開された。
小学生以下のお子様には、入場者プレゼントとして「りんりんぷしゅほっぺ」が数量限定で配布される。形は「ぷしゅぷしゅ」のほっぺをイメージし、膨らませると ”りんりん” と音が鳴るビニール玩具には『映画館で泣いても、声を出しても大丈夫！』と言う制作陣のメッセージも込められている。 一昨年公開時にも配布して好評を博したアイテムで、今回のアンコール上映用にぷしゅぷしゅ・にゅう・ぱるてぃが大きく配置された明るく楽しいデザインに一新。一昨年映画館で「りんりんぷしゅほっぺ」をゲットした方にもぜひチェックいただきたいかわいさだ。
『シナぷしゅ THE MOVIE』は5月22日（金）より、ユナイテッド・シネマ豊洲、新宿ピカデリーほか ぷしゅっとアンコール上映スタート。映画館ならではの感動をもう一度体験しよう。
（C）SPMOVIE2025
＞＞＞予告編場面カットや入場者プレゼントおをチェック！（写真17点）
累計約30万人を動員した ”0歳から楽しめる映画” 『シナぷしゅ THE MOVIE』の最新作『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY』の公開1周年記念として、待望のアンコール上映が決定した。
「シナぷしゅ」はテレビ東京が民放初の試みとして0歳〜2歳の乳幼児を対象に制作し、今年4月にレギュラー放送7年目を迎える人気テレビ番組（毎週月〜金曜あさ7：30）。
今回再上映となる2025年公開『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY』でも、テレビの世界観はそのままにメインキャラクターの「ぷしゅぷしゅ」がスクリーンで大活躍。そして、俳優・玉木宏が演じるタオルの妖精「にゅう」、俳優・二宮和也が演じる本映画初登場の陽気なタクシードライバー「ぱるてぃ」 をはじめ、おなじみの人気キャラクターたちが勢ぞろいする。
また、今回初公開される予告編（アンコールver.）は、テレビ番組でもおなじみの「アンコール♪アンコール♪」と言う掛け声から始まる。本作は主人公の「ぷしゅぷしゅ」が相棒の「にゅう」と、バカンスで訪れたどんぐりアイランドで、ほっぺをなくしてしまい、島の住人の陽気なタクシードライバー「ぱるてぃ」と一緒に、ほっぺを探す冒険物語。
「ぱるてぃ」自慢のタクシーに乗って、島中を巡る「ぷしゅぷしゅ」たちは、「さかなのおにいさんかわちゃん」「ヘアリーナ」「シナ田さん」「ひーたんみーたん」「たいようサン」「どんぐりくん」などテレビ番組でもおなじみの仲間たちと出会うほか、「映画館でパーティ！？」のキャッチコピーにふさわしい、「シナぷしゅ」視聴者ならきっと一度は聴いたことがある人気楽曲も多数登場する。
さらに映画体験を盛り上げる新たな入場者プレゼント情報も公開された。
小学生以下のお子様には、入場者プレゼントとして「りんりんぷしゅほっぺ」が数量限定で配布される。形は「ぷしゅぷしゅ」のほっぺをイメージし、膨らませると ”りんりん” と音が鳴るビニール玩具には『映画館で泣いても、声を出しても大丈夫！』と言う制作陣のメッセージも込められている。 一昨年公開時にも配布して好評を博したアイテムで、今回のアンコール上映用にぷしゅぷしゅ・にゅう・ぱるてぃが大きく配置された明るく楽しいデザインに一新。一昨年映画館で「りんりんぷしゅほっぺ」をゲットした方にもぜひチェックいただきたいかわいさだ。
『シナぷしゅ THE MOVIE』は5月22日（金）より、ユナイテッド・シネマ豊洲、新宿ピカデリーほか ぷしゅっとアンコール上映スタート。映画館ならではの感動をもう一度体験しよう。
（C）SPMOVIE2025
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