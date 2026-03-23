乃木坂46・小川彩、高校卒業を報告 “同級生”長嶋凛桜＆矢田萌華との交流も明かす
乃木坂46の小川彩が21日、自身のブログを通じて高校卒業を報告した。
【写真】高校を卒業した小川彩 学校の制服姿を披露
「小川彩、18歳、高校卒業しました」のタイトルでブログを更新した小川は、「先日高校を卒業しました」と報告。中学2年生の終わりにグループへ加入してから約4年間、学業と活動を両立してきた日々を振り返り、「学校とお仕事と楽しく両立できたのは、たくさんの方の支えがあったおかげです」と感謝をつづった。
卒業式当日も仕事があったというが、「少しの時間でも卒業式に出席できるようにしてくださって嬉しかったです」と周囲のサポートに感謝した。
また、高校3年時には後輩である6期生の長嶋凛桜、矢田萌華と同級生になったことにも触れ、「時々一緒に帰ったりできて楽しかったな」と回想。「2人とも私よりずっとしっかりしていて、2人に助けられたことがたくさんあります。ほんとにありがとう」と伝えた。同じく高校3年生の6期生・小津玲奈にも触れ、「小津ちゃんも一緒に、4人で制服ディズニー行こうね！」と呼びかけた。
「早く高校卒業したいなって思ったこともありました。だけど卒業したらちゃんと寂しい気持ちもありました」と率直な心境を明かしつつ、「高校生らしいことはそんなにできなかったかもしれないけど、乃木坂として過ごせたことでできたたくさんの経験が私にとってかけがえのない青春」と感慨深い気持ちをつづった。
最後は「努力感謝笑顔と初心を忘れずに、一歩一歩の一歩を今までより大きく踏み出して成長していけるように頑張ります」と今後への意気込みを語った。
【写真】高校を卒業した小川彩 学校の制服姿を披露
「小川彩、18歳、高校卒業しました」のタイトルでブログを更新した小川は、「先日高校を卒業しました」と報告。中学2年生の終わりにグループへ加入してから約4年間、学業と活動を両立してきた日々を振り返り、「学校とお仕事と楽しく両立できたのは、たくさんの方の支えがあったおかげです」と感謝をつづった。
また、高校3年時には後輩である6期生の長嶋凛桜、矢田萌華と同級生になったことにも触れ、「時々一緒に帰ったりできて楽しかったな」と回想。「2人とも私よりずっとしっかりしていて、2人に助けられたことがたくさんあります。ほんとにありがとう」と伝えた。同じく高校3年生の6期生・小津玲奈にも触れ、「小津ちゃんも一緒に、4人で制服ディズニー行こうね！」と呼びかけた。
「早く高校卒業したいなって思ったこともありました。だけど卒業したらちゃんと寂しい気持ちもありました」と率直な心境を明かしつつ、「高校生らしいことはそんなにできなかったかもしれないけど、乃木坂として過ごせたことでできたたくさんの経験が私にとってかけがえのない青春」と感慨深い気持ちをつづった。
最後は「努力感謝笑顔と初心を忘れずに、一歩一歩の一歩を今までより大きく踏み出して成長していけるように頑張ります」と今後への意気込みを語った。