【和布】はなんて読む？きっと食べたことがある海藻の名前！
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「和布」はなんて読む？
とてもシンプルな漢字で構成された「和布」という漢字。
「和布」は、海藻の名前を表します。
いったい、なんと読むのかわかりますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「わかめ」でした！
和布は、みそ汁の具としても馴染み深い、コンブ科の海藻のこと。「にきめ」と読んでも正解です。
和布だけでなく、「若布」や「稚海藻」と書いても「わかめ」と読みます。古い言葉で「め」は海藻の総称だったそうですよ。
ちなみに「和布」は「わふ」とも読みます。この場合は「わかめ」のほか「柔らかく肌触りがいい布」という意味もあるので注意が必要です。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
ライター Ray WEB編集部