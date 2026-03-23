【和布】はなんて読む？きっと食べたことがある海藻の名前！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「和布」はなんて読む？ とてもシンプルな漢字で構成された「和布」という漢字。 「和布」は、海藻の名前を表します。 いったい、なんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「わかめ」でした！ 和布は、みそ汁の具としても馴染み深い、コンブ科の海藻のこと。「にきめ」と読んでも正解です。 和布だけでなく、「若布」や「稚海藻」と書いても「わかめ」と読みます。古い言葉で「め」は海藻の総称だったそうですよ。 ちなみに「和布」は「わふ」とも読みます。この場合は「わかめ」のほか「柔らかく肌触りがいい布」という意味もあるので注意が必要です。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

ライター Ray WEB編集部