レトロリロンが、5thシングル「エゴ」を4月8日0時に配信リリースする。

（関連：【画像あり】レトロリロン、メンバー自ら監修した「エゴ」ジャケット写真）

同楽曲は、4月7日から放送開始となるTVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season2』（TOKYO MXほか）のオープニングテーマ。リリース情報とあわせて、ジャケット写真も公開された。

書き下ろしの同楽曲は、他者への影響も考えながら、自分の意思による選択を諦めたくないという想いを込めた1曲になっている。視覚的にも没入感のあるデザインに仕上がっているジャケット写真は、今作もメンバー自ら監修。幾重にも折り重なった紙を重ね合わせ撮影したアナログな手法で制作された。

また、本日より同楽曲を配信と同時に楽曲をライブラリに追加できるApple MusicのPre-add、SpotifyのPre-saveもスタート。さらに同楽曲は、アニメ放送開始に先行して4月1日から全国のラジオステーションにてオンエアが開始される。

（文＝リアルサウンド編集部）