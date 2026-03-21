TVアニメ『呪術廻戦』歴代テーマソングのリスニングパーティー「#呪術廻戦音楽祭」が3/26(木)21:00より開催決定！

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毎週木曜深夜0:26〜MBS/TBS系列全国28局にて放送中のTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」の最終回が3月26日(木)にいよいよ放送！そんな最終回放送直前の21:00より、歴代オープニング/エンディングテーマソングを集めたプレイリストのリスニングパーティー「#呪術廻戦音楽祭」が開催決定した。

プレイリストに収録されている楽曲は、2020年10月〜2021年3月に放送された第1期「呪胎戴天編」「幼魚と逆罰編」「京都姉妹校交流会編」「起首雷同編」のOP/ED楽曲、2021年12月に公開された『劇場版 呪術廻戦 0』の主題歌/エンディングテーマ、2023年7月〜12月に放送された第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」のOP/ED楽曲、2025年5月に公開された「劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折」、そして現在放送中の第3期「死滅回游 前編」OP/ED楽曲の全13曲となっている。

このプレイリストを聴きながら、ハッシュタグ「#呪術廻戦」「#呪術廻戦音楽祭」を付けてアニメや楽曲についての感想をポストして、TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」最終回の放送直前を楽しんでほしい。

TVアニメ『呪術廻戦』ファン必見の企画となっているので、詳細はTVアニメ『呪術廻戦』公式サイト、またはソニー・ミュージックX公式アカウントをチェックしてほしい。

●イベント情報

プレイリストリスニングパーティー「#呪術廻戦音楽祭」

3月26日(木) 21:00〜21:51(予定)

配信サービス：Apple Music / Spotify / LINE MUSIC / Amazon Music / AWA / YouTube Music / Rakuten Music / KKBOX / auスマートパスプレミアム / dヒッツ

プレイリスト：「呪術廻戦 歴代テーマソング集 - Jujutsu Kaisen Theme Songs」

詳細はこちら

https://lnk.to/JJK_LP

＜参加方法＞

➀3月26日(木) 21:00に上記のプレイリスト「呪術廻戦 歴代テーマソング集 - Jujutsu Kaisen Theme Songs」を再生スタート！

➁「#呪術廻戦」「#呪術廻戦音楽祭」で感想をポスト！

＜プレイリスト楽曲一覧＞

Eve「廻廻奇譚」

ALI「LOST IN PARADISE feat.AKLO」

Who-ya Extended「VIVID VICE」

Cö shu Nie「give it back」

King Gnu「一途」

King Gnu「逆夢」

キタニタツヤ「青のすみか」

崎山蒼志「燈」

King Gnu「SPECIALZ」

羊文学「more than words」

キタニタツヤ「青のすみか(Acoustic ver.)」

King Gnu「AIZO」

jo0ji「よあけのうた」

※本配信イベントは、動画配信ではなく音楽配信のものとなります。

●作品情報

TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」

毎週木曜深夜0:26〜MBS/TBS系列全国28局にて放送中

関連リンク

TVアニメ『呪術廻戦』公式サイト

https://jujutsukaisen.jp