ドジャース・山本由伸投手（27）が17日（日本時間18日）、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールで報道陣の取材に応え、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表「侍ジャパン」の一員としてプレーした若手選手について語った。

大会連覇を目指した戦いは、準々決勝敗退という結果に終わり「チームとしては凄く悔しい結果に終わってしまった」と振り返った山本。エースとして投手陣を引っ張る存在だった中で「宏斗（高橋宏斗）もそうですけど、金丸（夢斗）くんだったり、サポートメンバーで来てくれたメンバーも…また新しく一緒にできた選手がいたので凄くうれしく思いましたし、はい、また頑張ろうと思いました」と後輩たちからも刺激を受けた大会だった。

ドジャースに戻り「ミッキー（ムーキー・ベッツ）とか、バズ（フレディ・フリーマン）も凄くハッピーそうに（迎えてくれました）。またチームメートのことも凄き大好きなので、再会できて、また頑張ろうと思いました」と気持ちを新たに。佐々木朗希と再会し「（メンバーに佐々木が不在で）凄く寂しかったですし…まあ、朗希はこちらでいろんなことも充実してやってたみたいだったので良かったです」と笑みを浮かべた。

ワールドシリーズ3連覇へ、そしてサイ・ヤング賞獲得へ、2年連続開幕投手の大役を任された右腕が、長い長いシーズンを「一日一日頑張っていきたい」と誓った。