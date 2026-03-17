無印良品“1000円ちょいのミニトート”が優秀すぎた！ 中も外も工夫たっぷりで「気づけば毎日使ってる」
2月中旬に発売した無印良品のミニトートバッグ。リーズナブルでありながら機能性抜群！ おまけにサイズ感もちょうどよくコーデを選ばないシンプルなデザインなので、購入して以降これでもかというほど愛用。ほぼ毎日筆者の手には無印のミニトートが……。
そんな筆者が溺愛している無印良品の新作トートバッグの魅力をたっぷりお届けしたいと思います。
◆ポケットたくさん！ 衝動買いした無印トートが優秀すぎる
無印から新しく出た「帆布 ミニトートバッグ」1290円（税込）は、しっかりしつつしなやかさもある程よい厚みの帆布生地（オーガニックコットン100％）で作られたバッグです。
縦22×横33×マチ12cmと、手で持ったり腕にかけたりして使うのにちょうどいいコンパクトなサイズ感。しかし見た目より収納力が高く、表には前面をたっぷりと使った大きめのポケットが並んで2つ付いています。
外ポケットは片方のサイドに約1cmほどのマチが付いていて、口が大きく開きます。スマホやティッシュなどの頻繁に取り出すものの収納に便利。
◆なんとペットボトルホルダーまで完備！
内側には横長のポケットがあり、予備のマスクやフラグメントケースなど薄いアイテムを収めるのに適しています。
さらにペットボトルホルダーまで付いていて、バッグ内でボトルを立てて収納することができるんです。バッグの上部からボトルがはみ出してしまうことがなく、すっきりと収まります。
ホルダーの幅は余裕を持って作られているため、500〜600mlのペットボトルはもちろん、ワイドタイプの水筒も難なく収納できました。
筆者は普段ペットボトルも入らない小さめのバッグを使うことが多いため、ミニトートバッグという商品名でもかなり収納力が高いと感じました。外出時のスタメンアイテムのスマホやキーケース、財布、ハンドタオル、リップやハンドクリームなどのコスメ類を収納してもまだまだ余裕あり！
ホルダーは本体よりも厚みのない柔らかい布で作られているため、使わない時には身を潜めてくれて収納の邪魔になりません。
◆カラバリ豊富＆リーズナブルな点も魅力
ミニトートバッグはブラック・キャメル・生成・カーキグリーンの全4色。どれもコーデに合わせやすい万能カラーで色選びには苦戦するはず。
筆者も悩みに悩んだものの結局1色に絞り切れず、キャメルの他に生成も購入してしまいました。それも1,290円というリーズナブルな価格だからできること。
勢いでブラックも購入してしまいそう……。
ちょっとしたお出かけや買い物はもちろんのこと、子どものお世話グッズを入れたり愛犬のお散歩バッグにしたりと、用途を限定して家族で共有するのも◎。さまざまなシーンで気軽に使うことができます。
活用シーンが無限にある無印良品の「帆布 ミニトートバッグ」。外出時だけでなく自宅での整理整頓にも役立ちそうな予感です。
＜文・写真／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
そんな筆者が溺愛している無印良品の新作トートバッグの魅力をたっぷりお届けしたいと思います。
◆ポケットたくさん！ 衝動買いした無印トートが優秀すぎる
無印から新しく出た「帆布 ミニトートバッグ」1290円（税込）は、しっかりしつつしなやかさもある程よい厚みの帆布生地（オーガニックコットン100％）で作られたバッグです。
外ポケットは片方のサイドに約1cmほどのマチが付いていて、口が大きく開きます。スマホやティッシュなどの頻繁に取り出すものの収納に便利。
◆なんとペットボトルホルダーまで完備！
内側には横長のポケットがあり、予備のマスクやフラグメントケースなど薄いアイテムを収めるのに適しています。
さらにペットボトルホルダーまで付いていて、バッグ内でボトルを立てて収納することができるんです。バッグの上部からボトルがはみ出してしまうことがなく、すっきりと収まります。
ホルダーの幅は余裕を持って作られているため、500〜600mlのペットボトルはもちろん、ワイドタイプの水筒も難なく収納できました。
筆者は普段ペットボトルも入らない小さめのバッグを使うことが多いため、ミニトートバッグという商品名でもかなり収納力が高いと感じました。外出時のスタメンアイテムのスマホやキーケース、財布、ハンドタオル、リップやハンドクリームなどのコスメ類を収納してもまだまだ余裕あり！
ホルダーは本体よりも厚みのない柔らかい布で作られているため、使わない時には身を潜めてくれて収納の邪魔になりません。
◆カラバリ豊富＆リーズナブルな点も魅力
ミニトートバッグはブラック・キャメル・生成・カーキグリーンの全4色。どれもコーデに合わせやすい万能カラーで色選びには苦戦するはず。
筆者も悩みに悩んだものの結局1色に絞り切れず、キャメルの他に生成も購入してしまいました。それも1,290円というリーズナブルな価格だからできること。
勢いでブラックも購入してしまいそう……。
ちょっとしたお出かけや買い物はもちろんのこと、子どものお世話グッズを入れたり愛犬のお散歩バッグにしたりと、用途を限定して家族で共有するのも◎。さまざまなシーンで気軽に使うことができます。
活用シーンが無限にある無印良品の「帆布 ミニトートバッグ」。外出時だけでなく自宅での整理整頓にも役立ちそうな予感です。
＜文・写真／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。