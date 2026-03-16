12日、衆議院委員会が行われ、共産党の辰巳孝太郎議員（49）が防衛費の増大について高市早苗首相（65）や小泉進次郎防衛大臣（44）らと激しく質疑を交わし、一時議場が騒然となる場面があった。

辰巳氏は、「アメリカのトランプ大統領（79）が同盟国に対し、軍事費でGDP3.5％、関連経費を含めた全体で5％へ引き上げを求めている」などと切り出し、“国民一人当たりの負担額がいくらになるのか”と質問。宇波弘貴財務省主計局長（60）が機械的に計算して「GDP比3.5％は19.7万円程度、5％は28.2万円程度」になると回答した。

辰巳氏は「ものすごい金額」と指摘しつつ、高市首相に「トランプ大統領に『このような荒唐無稽な軍拡要求には応じられない』とはっきり伝えるべきだと思います」と強く迫った。これに高市首相は、「そもそもトランプ大統領からそのような要求は受けておりません」と否定すると、辰巳氏が食い気味に「だから、これから受けるんですよ。受けた時にはキッパリ拒否してくださいという質問をしております」と高市首相に詰め寄ったのだが……。そこで挙手したのは小泉大臣。坂本哲志委員長（75）が小泉大臣を指名すると、辰巳氏は苦笑しながら「ちょっともう出てこんでいいって。しゃしゃり出てこないでください」と発言し、議場がザワつくことに。

小泉大臣は「辰巳先生の“これから受けるんです”というのは全く事実と根拠がない。一方的に、仮定を置いて、あたかもその前提で質問されても、それは噛み合わない議論が続くと思います」と回答すると、議場には「そうだ」という声が出ていた。

このやりとりがネットニュースで取り上げられると、コメント欄には《礼儀は守るべき》《失礼極まりない》などといった言葉が並んだ。

一方ではこんな指摘も。小泉氏はその後、辰巳氏の質問の意図に沿わない主張を続け、辰巳氏が再び声を荒げる場面も。それでも小泉氏は無視して話を続けたため、辰巳氏は「委員長！注意してくださいよ。貴重な時間を質問していない防衛大臣がしゃしゃり出てきて、こんな答弁おかしいじゃないですか？ 」とクレームを入れる事態に。

このやりとりには、《小泉大臣は時間を潰そうとしてる》《質問されたことに答えていない》《話が噛み合わないようにしている》などといった声もあがっていた。

国会は荒れている――。