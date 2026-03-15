明日花キララプロデュースのランジェリー♡春の新作5アイテム

明日花キララがプロデュースするランジェリーブランド「Whip Bunny（ホイップバニー）」から、2026 SPRING COLLECTIONが登場しました。SNSでも「可愛いのに色っぽい」と話題を集め、発売直後から人気が急上昇している注目コレクション。華やかなレースやリボン、ビジューなど女性心をくすぐるディテールがたっぷり詰まったデザインがそろいます。春らしいロマンティックなランジェリーで、特別な気分を楽しんでみませんか♡

華やかなデザインのブラセット



今回のコレクションでは、華やかなレースやプリーツチュールを使ったフェミニンなブラセットが登場します。

Pleats Bijou Rose Bra&Shorts



価格：7,920円

プリーツチュールと薔薇のビジューレースを贅沢にあしらったクラシカルなデザイン。

中央のラインストーンチャームがラグジュアリーなアクセントになり、ショーツのプリーツフリルとサテンリボンが可憐な印象を演出します。

カラー：Black Classical／White Classical

サイズ：ブラB～Gカップ / アンダーバスト65～75

ショーツサイズ：Mサイズ（ヒップ87-95cm）※65～D75/EFG65/EFG70

Lサイズ（ヒップ92-100cm）※EFG75

Romantic Ribbon Bouquet Bra&Shorts



価格：7,920円

花束をイメージした華やかなデザインのブラセット。ラメ糸入りのエンブレースが上品にきらめき、サイドのリボン付きチュールモチーフがフェミニンな魅力を引き立てます。

カラー：BLUE BOUQUET／PINK BOUQUET

サイズ：ブラB～Gカップ / アンダーバスト65～75

ショーツサイズ：Mサイズ（ヒップ87-95cm）※65～D75/EFG65/EFG70

Lサイズ（ヒップ92-100cm）※EFG75

サラリシアーシリーズのパンツ登場♡薄くて軽いのに小尻メイク叶う補整インナー

ハートやフラワーが主役のロマンティックランジェリー



Sweetie Heart Frill Bra&Shorts



価格：8,140円

カラフルなハート刺繍レースが目を引くラブリーなランジェリー。肩のフリルストラップやチョーカーは取り外し可能で、その日のコーディネートに合わせたアレンジが楽しめます。

カラー：Heart Berry／Heart Pink

サイズ：ブラB～Gカップ / アンダーバスト65～75

ショーツサイズ：Mサイズ（ヒップ87-95cm）※65～D75/EFG65/EFG70

Lサイズ（ヒップ92-100cm）※EFG75

Elegant Arch Corsage Bra&Shorts



価格：8,140円

大ぶりのフラワーコサージュが目を引くエレガントなデザイン。スパンコール刺繍入りのアーチ柄レースが動くたびに輝き、取り外し可能なコサージュはチョーカーとしても楽しめます。

カラー：White Magnolia／Black Magnolia

サイズ：ブラB～Gカップ / アンダーバスト65～75

ショーツサイズ：Mサイズ（ヒップ87-95cm）※65～D75/EFG65/EFG70

Lサイズ（ヒップ92-100cm）※EFG75

ビジューが輝くドレッシーランジェリー



Queen Rose Bijou Bra&Shorts



価格：8,470円

ビジューを贅沢に散りばめたドレッシーなデザインが魅力。薔薇モチーフレースとビジューチャームが華やかさを演出し、ショーツには取り外し可能なリボンビジューガーターをプラス。

気分に合わせてアレンジできる特別感のある一着です。

カラー：WHITE CRYSTAL／ROSE QUARTZ

サイズ：ブラB～Gカップ / アンダーバスト65～75

ショーツサイズ：Mサイズ（ヒップ87-95cm）※65～D75/EFG65/EFG70

Lサイズ（ヒップ92-100cm）※EFG75

春は明日花キララのランジェリーで気分アップ♡



明日花キララがプロデュースするWhip Bunnyの2026 SPRING COLLECTIONは、ロマンティックで華やかなランジェリーがそろう注目ライン。

レースやビジュー、フリルなど細部までこだわったデザインは、身に着けるだけで気分を高めてくれます。

可愛さと色っぽさを両立した新作ランジェリーで、春のランジェリーコーデを楽しんでみてはいかがでしょうか♡