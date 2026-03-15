明日花キララプロデュースのランジェリー♡春の新作5アイテム
明日花キララがプロデュースするランジェリーブランド「Whip Bunny（ホイップバニー）」から、2026 SPRING COLLECTIONが登場しました。SNSでも「可愛いのに色っぽい」と話題を集め、発売直後から人気が急上昇している注目コレクション。華やかなレースやリボン、ビジューなど女性心をくすぐるディテールがたっぷり詰まったデザインがそろいます。春らしいロマンティックなランジェリーで、特別な気分を楽しんでみませんか♡
華やかなデザインのブラセット
今回のコレクションでは、華やかなレースやプリーツチュールを使ったフェミニンなブラセットが登場します。
Pleats Bijou Rose Bra&Shorts
価格：7,920円
プリーツチュールと薔薇のビジューレースを贅沢にあしらったクラシカルなデザイン。
中央のラインストーンチャームがラグジュアリーなアクセントになり、ショーツのプリーツフリルとサテンリボンが可憐な印象を演出します。
カラー：Black Classical／White Classical
サイズ：ブラB～Gカップ / アンダーバスト65～75
ショーツサイズ：Mサイズ（ヒップ87-95cm）※65～D75/EFG65/EFG70
Lサイズ（ヒップ92-100cm）※EFG75
Romantic Ribbon Bouquet Bra&Shorts
価格：7,920円
花束をイメージした華やかなデザインのブラセット。ラメ糸入りのエンブレースが上品にきらめき、サイドのリボン付きチュールモチーフがフェミニンな魅力を引き立てます。
カラー：BLUE BOUQUET／PINK BOUQUET
サイズ：ブラB～Gカップ / アンダーバスト65～75
ショーツサイズ：Mサイズ（ヒップ87-95cm）※65～D75/EFG65/EFG70
Lサイズ（ヒップ92-100cm）※EFG75
サラリシアーシリーズのパンツ登場♡薄くて軽いのに小尻メイク叶う補整インナー
ハートやフラワーが主役のロマンティックランジェリー
Sweetie Heart Frill Bra&Shorts
価格：8,140円
カラフルなハート刺繍レースが目を引くラブリーなランジェリー。肩のフリルストラップやチョーカーは取り外し可能で、その日のコーディネートに合わせたアレンジが楽しめます。
カラー：Heart Berry／Heart Pink
サイズ：ブラB～Gカップ / アンダーバスト65～75
ショーツサイズ：Mサイズ（ヒップ87-95cm）※65～D75/EFG65/EFG70
Lサイズ（ヒップ92-100cm）※EFG75
Elegant Arch Corsage Bra&Shorts
価格：8,140円
大ぶりのフラワーコサージュが目を引くエレガントなデザイン。スパンコール刺繍入りのアーチ柄レースが動くたびに輝き、取り外し可能なコサージュはチョーカーとしても楽しめます。
カラー：White Magnolia／Black Magnolia
サイズ：ブラB～Gカップ / アンダーバスト65～75
ショーツサイズ：Mサイズ（ヒップ87-95cm）※65～D75/EFG65/EFG70
Lサイズ（ヒップ92-100cm）※EFG75
ビジューが輝くドレッシーランジェリー
Queen Rose Bijou Bra&Shorts
価格：8,470円
ビジューを贅沢に散りばめたドレッシーなデザインが魅力。薔薇モチーフレースとビジューチャームが華やかさを演出し、ショーツには取り外し可能なリボンビジューガーターをプラス。
気分に合わせてアレンジできる特別感のある一着です。
カラー：WHITE CRYSTAL／ROSE QUARTZ
サイズ：ブラB～Gカップ / アンダーバスト65～75
ショーツサイズ：Mサイズ（ヒップ87-95cm）※65～D75/EFG65/EFG70
Lサイズ（ヒップ92-100cm）※EFG75
春は明日花キララのランジェリーで気分アップ♡
明日花キララがプロデュースするWhip Bunnyの2026 SPRING COLLECTIONは、ロマンティックで華やかなランジェリーがそろう注目ライン。
レースやビジュー、フリルなど細部までこだわったデザインは、身に着けるだけで気分を高めてくれます。
可愛さと色っぽさを両立した新作ランジェリーで、春のランジェリーコーデを楽しんでみてはいかがでしょうか♡