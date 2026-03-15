WBC準々決勝・日本―ベネズエラ

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラとの準々決勝に臨み、5-8で敗退となった。一時は森下翔太外野手の3ランなどでリードを奪うも、投手陣が踏ん張り切れず。日本はWBC過去5大会すべてでベスト4に進出していたが、初めて8強で散った。ベネズエラは4大会ぶりに4強進出となった。

最後は9回2死から大谷が遊飛に倒れ、侍の連覇の夢は消えた。歓喜に沸くベネズエラナインを、呆然とした表情で見つめた日本ナインだが、すぐにベンチ前に整列。マイアミまで応援に来てくれたファンへ感謝の一礼を見せた。

日本は2006、09年と大会連覇。13、17年はベスト4で、前回23年に3度目の優勝を成し遂げた。WBCでは初めてベスト8敗退。異例の現地時間21時開始の試合。完全アウェーの中、深夜0時過ぎまで勇敢に戦った侍ジャパンだが、マイアミで再び歓喜を味わうことはできなかった。



（THE ANSWER編集部）