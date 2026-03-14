【魔入りました！入間くん】メインPV公開！ ポロ役は子安武人に決定
4月4日（土）より放送開始となるアニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ。メインPVが公開された。また音楽を司る元13冠・ポロ役で子安武人の出演が決定した。
＞＞＞PVカットやキャラクター＆キャストをチェック！（写真15点）
魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2000万部を突破。（2026年3月現在）
どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のTVアニメ第4シリーズが2026年4月からNHK Eテレにて放送予定だ。
アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズのメインPVが公開された。 ”目立ってはいけない悪魔” プルソン・ソイを音楽祭で活躍させなければならないという矛盾を抱えながら、入間たち問題児（アブノーマル）クラスの挑戦が始まる。
問題児クラスの13人が作り上げるのは、主演のエリザベッタとトランペット演奏のソイを中心にした劇『リリス・カーペット』。そこに入間のピアノサポートと、一糸乱れぬ動きで魅せる「ヘルダンス」を取り入れ、クラスの結束が試される高難度の演目にチャレンジする。しかし、演奏の要であるソイのもとに届く不穏な連絡や、さらには「元13冠」の伝説の音楽家が審査員として立ちはだかるなど、次々と難題に直面することに。はたして問題児クラスは全員でステージに上がり優勝をつかむことが出来るのか―！？
また、今回のPVではPenthouseが担当するオープニングテーマ『一二三（いちにのさん）』の音源も公開。踊りだしたくなるような軽快なサウンドとともに、華麗なダンスと演奏シーンにも期待が高まる映像となっている。
そして、音楽祭の審査員を務める元13冠の悪魔、アムドゥスキアス・ポロ役は子安武人に決定。元13冠の威圧感とともにハイテンションな一面を持つポロらしく「もう素敵すぎですよポロちゃんのキャラクターデザイン！カッコ可愛い強者は音楽祭編で大活躍しますのでご期待ください！ポロちゃん大好き〜♪」とのコメントも到着している。
（C） 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会
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魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2000万部を突破。（2026年3月現在）
どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のTVアニメ第4シリーズが2026年4月からNHK Eテレにて放送予定だ。
問題児クラスの13人が作り上げるのは、主演のエリザベッタとトランペット演奏のソイを中心にした劇『リリス・カーペット』。そこに入間のピアノサポートと、一糸乱れぬ動きで魅せる「ヘルダンス」を取り入れ、クラスの結束が試される高難度の演目にチャレンジする。しかし、演奏の要であるソイのもとに届く不穏な連絡や、さらには「元13冠」の伝説の音楽家が審査員として立ちはだかるなど、次々と難題に直面することに。はたして問題児クラスは全員でステージに上がり優勝をつかむことが出来るのか―！？
また、今回のPVではPenthouseが担当するオープニングテーマ『一二三（いちにのさん）』の音源も公開。踊りだしたくなるような軽快なサウンドとともに、華麗なダンスと演奏シーンにも期待が高まる映像となっている。
そして、音楽祭の審査員を務める元13冠の悪魔、アムドゥスキアス・ポロ役は子安武人に決定。元13冠の威圧感とともにハイテンションな一面を持つポロらしく「もう素敵すぎですよポロちゃんのキャラクターデザイン！カッコ可愛い強者は音楽祭編で大活躍しますのでご期待ください！ポロちゃん大好き〜♪」とのコメントも到着している。
（C） 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会
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