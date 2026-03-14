【ねこ漫画】「絶対猫じゃないと思う」とツッコまれながら猫と疑わない主人公…謎の“水猫”との暮らしを描く【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
いつの頃からか、猫の特徴を表す言葉として使われるようになったフレーズ「猫は液体」。その体のやわらかさでどんなところにも滑り込む姿はまさしく液体のようだが、文字通り「液体の猫」が存在したら――!?
林場琉賀(@hayashiba8848)さんの創作漫画「自販機で水を買ったら猫が出てきた話」は、女の子が自動販売機でペットボトルを買ったら、その中身が液体状の猫だったというところからはじまるシリーズ作品だ。やわらかいを通り越して不定形に体を変化させるその姿に、友人からは「絶対猫じゃないと思うんだけど」とツッコまれる謎だらけの「水猫」。けれど、主人公の女の子は「猫だよ〜」と喜び、不思議な猫を飼い始めてからの日常を描いている。
■なんともふにゃっとした水猫のキャラクターがユーモラス
SNSで注目を集めた漫画「自販機で水を買ったら猫が出てきた話」。そのユニークな世界観はどのように生まれたのか。作者の林場琉賀さんに着想のきっかけについて尋ねると、「よく言われる『猫は液体』という言葉ですね」と笑って答えてくれた。猫が狭い場所に入り込む姿を表した比喩表現だが、「もし本当に液体の猫がいたら面白いのでは」と考えたことが、水猫というキャラクターの始まりだったという。なお作中では、水猫が“猫なのか液体なのか”はあえて定めていない。
キャラクターデザインについては、「顔がぷくぷくして毛玉みたいな猫が好きで、気づけばマンチカンのような足の短い猫ばかり見ていた」と振り返り、そうした好みから、餅のように丸いフォルムの猫が自然と生まれた。さらに液体という設定を生かすため、表面張力など水の性質も調べながら描写に取り入れたという。
お気に入りのシーンを尋ねると、林場さんは「第3話で水猫があり得ないほど伸びている場面」を挙げ、「液体だからこれくらい伸びてもいいかな、と。猫の写真を見ていると、本当に液体みたいに見える瞬間がありますよね」と教えてくれた。本作はもともとSNS向けに制作されたため、「とにかく気軽に読めること」を意識したという。水色のコマ枠やテンポのよい4コマ構成もその工夫の1つだ。また、水猫のシンプルな顔立ちに対し、飼い主の女の子をかわいく描くことでキャラクターの対比を強めた。
現在は別作品の制作で忙しいという林場さんだが、自販機にたどり着くまでの物語など、まだ描かれていない続編の制作に意欲的な姿勢のようだ。今後の展開にも期待が高まる。
取材協力：林場琉賀(@hayashiba8848)
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