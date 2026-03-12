この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

今後の天気は”ただ暖かい”だけではなかった。気象予報士が指摘する、3月下旬からの気温の波と一時的な「寒の戻り」

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【１ヶ月予報】季節前進加速も一時的に寒の戻りがある？」と題した動画を公開。3月12日に気象庁が発表した1ヶ月予報を基に、今後の気温の推移を週ごとに詳しく解説した。



動画によると、3月14日から4月13日までの1ヶ月間は、全国的に平均気温が平年より高くなる確率が高いとされている。しかし、週ごとに見るとその傾向は一様ではなく、特に3月中旬までは一時的な「寒の戻り」の影響が続くという。



松浦氏はまず、第1週（3月14日～20日）について解説。この期間は、北日本では高温傾向であるものの、東日本や西日本、南西諸島では平年並みの気温が予想される。これは、大陸からの寒気が流れ込みやすい気圧配置が続くためで、「まだ寒の戻りの影響がここまで続く」と指摘した。



続く第2週（3月21日～27日）からは傾向が一変し、全国的に高温となる見込みだ。松浦氏は「ここから一気に全国的な高温になってきます」と述べ、特に「3月の下旬はかなりの高温となる可能性もあります」と言及した。



第3・4週（3月28日～4月10日）も高温傾向は維持されるが、第2週に比べると高温となる確率はやや低下する。その背景には、熱帯の対流活動や偏西風の蛇行といった大規模な大気の流れの変化があり、4月の初めに一時的な寒の戻りが発生する可能性も示唆した。



3月下旬からは本格的な春の暖かさが期待されるが、4月上旬にかけては一時的に気温が下がる可能性もある。松浦氏の解説は、今後の気温の変動に注意を払い、服装選びなどに役立てる必要性を示しているといえるだろう。