【コメダ】春の新作ケーキまとめ。初登場の「カッサータ」に抹茶づくしのモンブラン。どれも美味しそう

コメダ珈琲店は、2026年3月12日から、季節限定「春の新作ケーキ4種」を販売中です（一部店舗を除く）。

静岡県産の一番茶を使ったモンブランなど用意

コメダ珈琲店に、春を彩る"ご褒美ケーキ"4種が登場しました。

・キャラメル サレ【宮古島の雪塩使用】

しっとりと焼き上げたクレープ生地と、口どけの良いキャラメルクリームを重ねたミルクレープです。キャラメルクリームには宮古島の雪塩をプラスし、上品な甘さにほのかな塩味を感じられます。キャラメルにはほんのりとビター感が残り、奥行きのある味わいに仕上がっています。

・くちどけカッサータ

なめらかな口どけのクリームチーズに、5種のドライフルーツとナッツを合わせた、コメダ珈琲店初というカッサータが登場。カラフルなドライフルーツを散りばめ、見た目も春らしく華やかです。食べ進めるごとに異なるドライフルーツの甘みとアーモンドの香ばしさを楽しめます。フルーツの風味と好相性の紅茶と一緒にどうぞ。

・抹茶の雫【静岡県産 一番茶使用】

静岡県産の一番茶を、抹茶クリームと土台のスポンジに使った、抹茶づくしの上品なモンブランです。抹茶ならではのほろ苦さと深い香りが口の中に広がります。やさしい甘さの黒糖クリームとほろ苦い抹茶の風味が調和した、絶妙なバランスを味わえます。

・THEベイクドチーズ

クリームチーズのコクとしっとりとした口あたりのベイクドチーズケーキ。やさしい甘さにほんのりと酸味も感じられます。底にはクッキークラムが敷かれ、ほどける軽やかな食感がアクセントに。飽きのこないおいしさです。

価格は530円〜590円。

販売期間は7月上旬までの予定。商品はいずれもテイクアウトが可能です。価格は店舗によって異なります。店舗によって発売日が前後する場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部