【ファミマ×ブラックサンダー】北海道ご当地サンダーがシュークリームに！「ホイップたっぷり」「ザクザク」コラボ味に反響
【モデルプレス＝2026/03/11】ファミリーマートでは、人気チョコレート菓子「ブラックサンダー」とコラボレーションした、デザート・パン・焼き菓子・アイスなど全11種類を、全国約16,400店にて発売中。3月10日より新たにラインナップに加わり、ネットでも「ホイップクリームたっぷり」「食感が良い」と評判の「白いブラックサンダー クッキー＆クリームシュー」を実際に食べてみました。
【写真】【ファミマ×ブラックサンダー】“固め好き”におすすめ2品をレビュー
3月10日より登場した「白いブラックサンダー クッキー＆クリームシュー」は、北海道限定の白いブラックサンダーをイメージした味わいと食感のクッキー＆クリームシュー。北海道牛乳を使用したバニラクリームの中にクランチを入れ、ゴツゴツしたココアクッキー生地の中に詰めた一品です。
こちらのクッキー＆クリームシューの熱量（エネルギー）は、1個あたり308カロリー。開封してみると、シュー生地全体にココアクッキーがたっぷりまぶされ、その上からホワイトチョコレートのコーティングが表面全体を覆っています。ブラックサンダー特有の岩のようなゴツゴツした質感もきちんと表現されていて、白いブラックサンダーをシュークリームで再現するとこうなる、というイメージをそのまま形にしたようなビジュアルです。
シュー生地を割ってみるとクッキー＆クリームがこれでもかというほどたっぷり！シュー生地の上部まで届くほどたっぷりのクリームが絞られています。パッケージのビジュアルに違わぬルックスです。
実際に食べてみると、シュー生地がココアクッキーのおかげでゴロゴロしていて食感が楽しく、クランチ入りの甘いバニラクリームの食感と量も満足感があります。シュー生地自体はふわっと軽めですが、ココアクッキーとホワイトチョコレートがプラスされていることで皮自体にも食べ応えがある点が、満足感に繋がっているのでしょう。“クリームと楽しむザクザク感”のキャッチフレーズ通りの味わいでした。
SNSでも「ホイップクリームたっぷりでうまい」「食感が良い」「ザクザクの生地とクランチの食感が楽しい」「バニラクリームがミルキー」などといった声があがっています。
同日より、京都限定ブラックサンダーの抹茶味をイメージした「京都ブラックサンダー 宇治抹茶のガトーショコラ」もラインナップ。濃厚でなめらかな口当たりの抹茶ベースの生地にココアクランブルをトッピングし、抹茶チョコソースをかけて仕上げたガトーショコラです。
こちらはガトーショコラ特有のしっとりと密度の詰まった口当たりで、トッピングのザクザク食感とのコントラストが引き立ち、抹茶の風味もきちんと感じられます。縦長のフォルムなので片手でパクパクと食べやすく、コーヒーや紅茶ともよく合いそうなお味です。
どちらも普段はなかなか食べる機会のないご当地サンダーの味を、身近なコンビニのスイーツとしてまた違った形で楽しめる一品。おやつ時や日常のちょっとしたご褒美に味わってみては。（modelpress編集部）
【価格】221円（税込238円）
【価格】239円（税込258円）
【Not Sponsored 記事】
◆北海道の白い“ご当地サンダー”がシュークリームに
3月10日より登場した「白いブラックサンダー クッキー＆クリームシュー」は、北海道限定の白いブラックサンダーをイメージした味わいと食感のクッキー＆クリームシュー。北海道牛乳を使用したバニラクリームの中にクランチを入れ、ゴツゴツしたココアクッキー生地の中に詰めた一品です。
◆皮のザクザク食感と、なめらかクリームのコントラスト
こちらのクッキー＆クリームシューの熱量（エネルギー）は、1個あたり308カロリー。開封してみると、シュー生地全体にココアクッキーがたっぷりまぶされ、その上からホワイトチョコレートのコーティングが表面全体を覆っています。ブラックサンダー特有の岩のようなゴツゴツした質感もきちんと表現されていて、白いブラックサンダーをシュークリームで再現するとこうなる、というイメージをそのまま形にしたようなビジュアルです。
シュー生地を割ってみるとクッキー＆クリームがこれでもかというほどたっぷり！シュー生地の上部まで届くほどたっぷりのクリームが絞られています。パッケージのビジュアルに違わぬルックスです。
実際に食べてみると、シュー生地がココアクッキーのおかげでゴロゴロしていて食感が楽しく、クランチ入りの甘いバニラクリームの食感と量も満足感があります。シュー生地自体はふわっと軽めですが、ココアクッキーとホワイトチョコレートがプラスされていることで皮自体にも食べ応えがある点が、満足感に繋がっているのでしょう。“クリームと楽しむザクザク感”のキャッチフレーズ通りの味わいでした。
SNSでも「ホイップクリームたっぷりでうまい」「食感が良い」「ザクザクの生地とクランチの食感が楽しい」「バニラクリームがミルキー」などといった声があがっています。
◆同日登場「京都ブラックサンダー 宇治抹茶のガトーショコラ」
同日より、京都限定ブラックサンダーの抹茶味をイメージした「京都ブラックサンダー 宇治抹茶のガトーショコラ」もラインナップ。濃厚でなめらかな口当たりの抹茶ベースの生地にココアクランブルをトッピングし、抹茶チョコソースをかけて仕上げたガトーショコラです。
こちらはガトーショコラ特有のしっとりと密度の詰まった口当たりで、トッピングのザクザク食感とのコントラストが引き立ち、抹茶の風味もきちんと感じられます。縦長のフォルムなので片手でパクパクと食べやすく、コーヒーや紅茶ともよく合いそうなお味です。
どちらも普段はなかなか食べる機会のないご当地サンダーの味を、身近なコンビニのスイーツとしてまた違った形で楽しめる一品。おやつ時や日常のちょっとしたご褒美に味わってみては。（modelpress編集部）
■白いブラックサンダー クッキー＆クリームシュー
【価格】221円（税込238円）
■京都ブラックサンダー 宇治抹茶のガトーショコラ
【価格】239円（税込258円）
【Not Sponsored 記事】