お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が、7日放送の読売テレビ「しんごの芽（芽は絵文字）」（土曜後11・30）に出演。苦情が来るという裏事情を明かした。

カズレーザーは、MCの香取慎吾とガッツリ共演するのは初。香取から「カズレーザーだ！」と物珍しそうに全身を見られ、「なんで赤いの？」と衣装について素朴な質問が出た。

カズレーザーは「やっぱりヒーローとか好きで。子供のころから好きだった」と説明。「普段は？」と聞かれると「普段もこのままです。さすがにジャケットは着ないですけど、そんなに変わらないかな」と、私生活でも赤を基調とした服を着ることが多いと明かした。

香取は「僕も結構、髪を金髪にして、たまたま衣装が赤い日は“カズレーザーみたいですね”と言われたことが何回かある」と回想。すると、カズレーザーは「あ〜。それ言われるって（みんなが）言うんですよ。本当に迷惑かけているなって思いますね」と複雑な表情を浮かべた。

「赤の衣装＝カズレーザー」が定着しているようで、「それまでは赤い服って個性的で使えるアイテムだったのに、やると“カズレーザーみたいですね”って言われるという苦情が、いろんなアイドルから来ます」と申し訳なさそうに苦笑いした。

ただ、衣装を統一することには「めちゃくちゃ楽です。服とか着るのに、何も考えなくていいから」とメリットを口にしていた。