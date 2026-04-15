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不動産売却の成功の鍵は「担当者が全て」だった。高額な査定額に騙されないための、本当に正しい業者の選び方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「内見ゴリラの持ち家ジャパン」が、「【不動産売却のコツ】物件を高く売る秘訣をプロの2人に教えてもらいました。」を公開した。



動画では、不動産業界のプロフェッショナル2名をゲストに迎え、「物件を高く売るには？」というテーマについて解説。専門的な契約形態の違いや業界の裏事情を明かした上で、不動産売却の成功の鍵は「担当者が全て」であるという結論を提示した。



不動産売却において「高く売りたい」「損をしたくない」と考えるのは当然だが、業界の仕組みは一般には分かりづらい。動画ではまず、基本知識として「一般媒介」と「専任媒介」の違いについて解説された。複数社に依頼できる一般媒介に対し、1社に絞る専任媒介の方が、不動産会社側も広告費をかけやすく、戦略的な売却活動が期待できるという。



続いて、ポストによく投函される「あなたの物件を買いたがっている人がいます」というチラシの真実について言及。相場より高く売れることは物理的にあり得ず、こうしたチラシは単なる「会うための口実」に過ぎないという実態が明かされた。さらに、売却活動においてSUUMOなどのポータルサイトに掲載される「写真」の重要性を強調。生活感のある汚い写真と綺麗な写真ではクリック率が大きく変わり、結果として成約につながる確率に倍以上の差が生じると説いた。



また、不動産業界で問題視されている「囲い込み」にも切り込んでいる。これは、自社だけで売主と買主の両方から手数料を取る「両手仲介」を狙い、他社からの内見希望を嘘の理由で断る行為であり、大手企業でも起こり得るという。



様々な裏事情を踏まえ、物件を良い条件で売るための最大の結論として「担当者が全て」であると断言。査定額の高さだけで選ぶのではなく、親身な対応や連絡の取りやすさ、写真などのアウトプットへのこだわりを見極める必要があるという。良い担当者を見つけるためには複数社で比較検討し、さらにはX（旧Twitter）などのSNSで人となりを確認することも有効だとした。魔法のように高く売れる方法はないからこそ、不動産売却は信頼できるパートナー選びが何よりも重要であると結んでいる。