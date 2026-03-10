この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎氏が警鐘、現代社会に蔓延する「意味の病」の正体とは

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「人生を決めつけない、『社会的マインドフルネス』こそが、判断選択の精度を高める。」と題した動画を公開した。



動画で茂木氏は、現代のネット社会において、人々が政治家の言動やインフルエンサーの行動などを、たった一つの「意味」で単純化し、安易に断罪したり支持したりする風潮が蔓延していると指摘。この「意味の病」とも言える現象に警鐘を鳴らし、複雑な現実をありのままに受け入れることの重要性を説いた。



茂木氏はまず、脳科学の観点から「自由意志は幻想である」と解説。人間の行動は100以上の複雑な要因が絡み合って生じるものであり、それを「こういう理由でやった」と一つの意味に集約するのは、脳が後から整理するために作り出した物語に過ぎないと語る。この物事を「単純化したい」という欲望が、SNS上での断定的な物言いや安易な決めつけにつながっていると分析した。



特に、かつては知性の象徴とされたリベラル層でさえ、人権や平等といった特定の価値観のみを絶対的な基準とし、それに反するものを全否定する傾向があると指摘。「100のことで動いているのを1で動いているように思っちゃうわけじゃない？その時点であまりもう賢くないわけ。もうちょっと言うとバカなんだよね、その時点で」と厳しく批判した。



茂木氏は解決策として、複雑な物事を複雑なまま受け入れる「社会的マインドフルネス」の姿勢を提唱。100の要因があるならば、それを100のまま価値判断せずに捉えることで、より高度で的確な選択や判断が可能になると主張する。SNSで目立つのは「単純化しちゃう人がうるさい」だけであり、そうした声から距離を置き、複雑な現実を見つめることが、より良い人生と平和な世界につながると締めくくった。