「盲目のピン芸人」として活動する濱田祐太郎（36）が、7日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜後1・59）に出演。運転教習所の教官から驚きの一言を言われたと明かした

濱田は「先天性緑内障」の影響で、左目は全く見えず、右目も明るさを感じる程度。そんなハンディを乗り越え、2018年の「R―1ぐらんぷり」王者に輝いた。

優勝後は「人生変わった」といい、濱田に「ご褒美特番」として、やりたいことをする企画が持ち上がった。そこで「車の運転を本当にやった」という。

自動車教習所で、助手席に教官が座り、特別な許可を得て運転。「準備をしていただくのがもの凄く大変だったみたい」というが、教官の指示に従って、実際に車を運転することができた。

ただ、「俺がしっかりやっていたものだから、結構ちゃんと運転できて、横に座っていた教官も、俺が目が見えていないことを忘れていたようです」と回想。

運転中に「ちゃんと信号見てください！」と怒られたといい、これには月亭八光も大笑い。濱田は「赤か青か言ってもらわないと、こっちは分からない」と苦笑いだった。