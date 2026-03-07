アカペラグループRAG FAIRの土屋礼央（49）が6日夜、Xを更新。WBCの放送をめぐる父親とのやり取りを紹介した。

今回のWBCをめぐっては、日本国内では前回大会まではあった地上波の放送はなく、映像はNetflix（ネットフリックス）の独占配信となっている。

侍ジャパンの台湾戦が行われたこの日の投稿で、土屋は「79歳の父親から電話。『WBCは何チャンネルでやってるの？』 Netflixでしか見られないよと伝えると『初めて知った！それはどうやってみるの？』と驚いてた」とつづった。そして「こういう人、沢山いそうだね」と記した。

この投稿に対し「知ってはいたけどほんと解せないです…」「一人暮らし79歳母に同じ質問されました」「私は仕方なく今日ネトフリ入り見ました しかし腹は立っているのでWBC終わったら即解約します」「うちの旦那も同じです」「まんまとネトフリ入った」「76歳の父親から19時に同じ電話がありました」「ウチの父もそうでした。新聞のテレビ欄見て、『ないない』と言ってました」「高齢者になるとサブスクは難しいでしょうね 自分もですけど」などとさまざまな声が寄せられている。