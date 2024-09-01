◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）

侍ジャパンは６日、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンド初戦の台湾戦（東京ドーム）で１３―０の７回コールドと快勝発進した。「１番・指名打者」でスタメン出場したドジャース・大谷翔平投手（３１）は、２回に先制の満塁本塁打を放つなど、４打数３安打５打点の大暴れで、チームの快勝に大きく貢献した。

試合後のヒーローインタビューではファンへ「いいゲームでいいスタートが切れたので応援のおかげだと思います」、「厳しい戦い続くと思いますけど、ファンの人とチーム一丸となって球場全体で盛り上げていただければ励みになるので、よろしくお願いします」と大声援への感謝の思いを口にしていた。

さらに試合後には自身のインスタグラムも更新。試合前の円陣、整列時の写真、本塁打を放ってベンチに戻ってナインとハイタッチする写真などを投稿し、「みなさんまた明日」と粋なメッセージを加えて投稿した。

７日は韓国戦（東京ドーム）。８日はオーストラリア、１０日はチェコと対戦する。