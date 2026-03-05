定番のFire TV Stickから話題のリカバリーウェアまで。Amazon新生活セールの売れ筋BEST20
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、2026年3月3日（火）から先行セールが開催中です。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、ライブドアニュースで人気の20商品をご紹介。まとめ買いしておきたいパックご飯や日用品などが幅広くラインナップしています。

→ 「Amazon新生活セール」はこちら

映画館のような4K体験ができる「Fire TV Stick 4K Plus」


Amazon

FireTV Stick 4K - P Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー

9,980円 → 5,980円（40%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



2025年発売。大きくて見やすい「Echo Show 11」


Amazon

Amazon Echo Show 8 &11 (2025年発売) 【New】Amazon Echo Show 11 (エコーショー11) (2025年発売) - シームレスなデザイン、11インチフルHDスマートディスプレイ with Alexa、空間オーディオ、グラファイト

39,980円 → 25,980円（35%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



進化を遂げたSONYのノイキャンヘッドホン


Sony

ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン WH-1000XM4 ソニー(SONY) ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン WH-1000XM4 : LDAC/Amazon Alexa搭載/Bluetooth/ハイレゾ 最大30時間連続再生 密閉型 マイク付 2020年モデル 360 Reality Audio認定モデル ブラック WH-1000XM4 BM

45,980円 → 25,051円（46%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



どんな場所にも置きやすい。コンパクト設計のプラズマクラスター


シャープ(SHARP)

シャープ 空気清浄機 シャープ 空気清浄機 FU-SC01-W プラズマクラスター 7000 おすすめ畳数 6畳 360°下吸込み ナイトライト コンパクトタイプ

13,800円 → 10,980円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



VIOにも対応。パナソニックのメンズ用ボディトリマー


パナソニック(Panasonic)

パナソニック ボディトリマー パナソニック ボディトリマー® ボディシェーバー 【Amazon.co.jp 限定】 VIO対応 充電式 長さ調整 お風呂剃り可 メンズ ダークシルバー ER-NGKJ3-S

13,200円 → 9,900円（25%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



スポーティな装いに高級感を演出する「U530」


new balance(ニューバランス)

new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 530 MR530 U530 現行モデル メンズ レディーススニーカー MR530KA D 245

12,980円 → 10,176円（22%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



着るだけで疲労回復。「BAKUNE」リカバリーウェア


TENTIAL

[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 [TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 ブラック L

26,840円 → 24,156円（10%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


TENTIAL

[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 [TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 ダークグレー L

26,840円 → 24,156円（10%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



柔らかな肌触りと吸汗速乾性を兼ね備えた、定番トレーニングTシャツ


UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)

UNDER ARMOUR(アンダーアーマー) トレーニングT-シャツUAテック ショートスリーブ Tシャツ2.0メンズ [UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)]UA Tech 2.0 SS Tee Mens メンズ 408 日本 LG (日本サイズL相当)

3,300円 → 1,764円（47%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



時流に合わせたバランスの良いサイズ感にアップデート


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス) ジャケットマウンテンライトジャケット メンズ 新モデル NP62550メンズ [ザ・ノース・フェイス] ジャケット Mountain Light Jacket ブラック L

40,000円 → 34,980円（13%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



40Lの大容量でPC収納あり。OAKLEY（オークリー）のバックパック


OAKLEY(オークリー)

[オークリー] バックパック ENHANCE BACKPACK XL 9.0 FOS901980 ENHANCE BACKPACK XL 9.0, (081) BLACK/BLACK, U

13,200円 → 8,761円（34%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



高い人気を誇るTHE NORTH FACEの代表的デイパック


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザノースフェイス] リュック BC Fuse Box II BCヒューズボックス2 NM82255 ユニセックス [ザ・ノース・フェイス] BC Fuse Box II TNFブラック/TNFホワイト ONESIZE

19,000円 → 13,000円（32%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



冷めてもおいしく、おにぎりにも◎ あきたこまちのパックご飯


by Amazon

[Amazonブランド] Happy Belly パックご飯 あきたこまち ゆめぴりか 180g ×24個 by Amazon パックご飯 秋田県産 あきたこまち 180g×24個 国産米 100% 低温製法米

4,254円 → 3,366円（21%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



早ゆで3分の「マ・マー 高たんぱくスパゲティ」2.5kg（約25人前）


マ・マー

高たんぱく・糖質オフ マ・マー 高たんぱく スパゲティ 早ゆで 3分 1.6mm 2.5kg（ 約25人前 ）大容量 パスタ 麺 （ タンパク質 / 乾麺100g当たり 20.3g / 栄養バランス ) まとめ買い アルデンテ 時短 ごはん作り 簡単調理 手軽 FineFast

2,477円 → 1,981円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン


LISTERINE(リステリン)

LISTERINE(リステリン) トータルケア歯周マイルド ENHYPHENボトル マウスウォッシュ 液体歯磨 低刺激 原因菌殺菌 クリーンミント味 【Amazon.co.jp限定】 LISTERINE(リステリン) リステリン トータルケアプラス 1000ml+100mlセット マウスウォッシュ 液体歯磨 原因菌殺菌(アルコール含む) 医薬部外品 薬用 クリーンミント味

1,188円 → 845円（29%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



サラダやパスタ、炒め物にも。Amazonブランドの「シーチキン Lフレーク」


by Amazon

by Amazon オイル不使用 シーチキン マイルド 70g ×12缶 by Amazon シーチキン Lフレーク 70g×12缶

2,016円 → 1,613円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



PlayStation 5本体と「 Clair Obscur: Expedition 33」のセット


ソニー・インタラクティブエンタテインメント

PlayStation 5 デジタル・エディション +シリーズVariation P PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + Clair Obscur: Expedition 33(クレールオブスキュール:エクスペディション33 セット

73,265円 → 72,159円（2%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



折りたたんで収納し、サッと広げて簡単に設置できる室内物干し


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) 折り畳み 室内物干し 山崎実業(Yamazaki) 折り畳み 室内物干し ホワイト 使用時：約W175×D25×H160cm タワー tower 洗濯物干し コンパクトに収納できる 組み立て簡単 6619

12,100円 → 9,867円（18%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ゴミ袋を隠して3分別できる蓋付きダストワゴン


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) 蓋付き 目隠し 分別 ダストワゴン 45L タワー tower ハンドル・キャスター付き ゴミ箱 山崎実業(Yamazaki) 蓋付き 目隠し 分別 ダストワゴン 45L 3分別 ブラック W76×D44×H60cm(キャスター含む) タワー tower ハンドル・キャスター付き ゴミ箱 1823

19,800円 → 16,687円（16%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



マグネットで浴室の壁に浮かせて収納できる風呂用イス


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) 洗いやすい マグネット 風呂イス タワー tower 浮かせる収納 お手入れ簡単 山崎実業(Yamazaki) 洗いやすい マグネット 風呂イス SH32 ホワイト W33×D27×H32cm タワー tower 浮かせる収納 お手入れ簡単 1653

5,500円 → 4,674円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) シンク下 幅調節 鍋蓋＆フライパン収納スタンド W32 ／ W40 山崎実業(Yamazaki) シンク下 幅調節 鍋蓋＆フライパン収納スタンド W40 ホワイト W40×D14.1×H14cm タワー tower スライド式 仕切りバー 1361

3,300円 → 2,713円（18%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) テーブル横 リモコンラック 本体:W30×D10×H9.5~11cm(調節ネジ含む) タワー tower デスク 後付け タブレットスダンド 充電したまま収納 山崎実業(Yamazaki) テーブル横 リモコンラック ブラック W30×D10×H9.5〜11cm(調節ネジ含む) タワー tower デスク 後付け タブレットスタンド 充電したまま収納 1575

2,970円 → 2,527円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Amazon

Amazon Fire HD 10 Amazon Fire HD 10 キッズプロ (10インチ) ギャラクシー 対象年齢6歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題

23,980円 → 17,980円（25%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


エレコム(ELECOM)

エレコム 充電器 100W 3ポート Type-C USB-A USB PD対応 スイング式プラグ採用 ブラック EC-AC104100BK エレコム 充電器 100W 3ポート Type-C USB PD対応 スイング式プラグ採用 ブラック EC-AC113100BK

5,490円 → 4,490円（18%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


by Amazon

by Amazon 炭酸水 500ml ×24本 富士山の強炭酸水 バナジウム含有 強炭酸水 ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル by Amazon 炭酸水 レモン ラベルレス 500ml ×24本 強炭酸水 バナジウム含有 ペットボトル 500ミリリットル (Smart Basic)

1,666円 → 1,416円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→ 「Amazon新生活セール」はこちら

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります