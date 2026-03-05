定番のFire TV Stickから話題のリカバリーウェアまで。Amazon新生活セールの売れ筋BEST20

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、2026年3月3日（火）から先行セールが開催中です。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、ライブドアニュースで人気の20商品をご紹介。まとめ買いしておきたいパックご飯や日用品などが幅広くラインナップしています。

映画館のような4K体験ができる「Fire TV Stick 4K Plus」

2025年発売。大きくて見やすい「Echo Show 11」

進化を遂げたSONYのノイキャンヘッドホン

どんな場所にも置きやすい。コンパクト設計のプラズマクラスター

VIOにも対応。パナソニックのメンズ用ボディトリマー

スポーティな装いに高級感を演出する「U530」

着るだけで疲労回復。「BAKUNE」リカバリーウェア

柔らかな肌触りと吸汗速乾性を兼ね備えた、定番トレーニングTシャツ

時流に合わせたバランスの良いサイズ感にアップデート

40Lの大容量でPC収納あり。OAKLEY（オークリー）のバックパック

高い人気を誇るTHE NORTH FACEの代表的デイパック

冷めてもおいしく、おにぎりにも◎ あきたこまちのパックご飯

早ゆで3分の「マ・マー 高たんぱくスパゲティ」2.5kg（約25人前）

歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン

サラダやパスタ、炒め物にも。Amazonブランドの「シーチキン Lフレーク」

PlayStation 5本体と「 Clair Obscur: Expedition 33」のセット

折りたたんで収納し、サッと広げて簡単に設置できる室内物干し

ゴミ袋を隠して3分別できる蓋付きダストワゴン

マグネットで浴室の壁に浮かせて収納できる風呂用イス

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。