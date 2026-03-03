ニューストップ > ファッション・ビューティニュース > 高学歴彼氏を持つ友だち♡ 彼にバイトでの出来事を話すと...【… 高学歴彼氏を持つ友だち♡ 彼にバイトでの出来事を話すと...【まさかの発言】をされて激怒！？ 高学歴彼氏を持つ友だち♡ 彼にバイトでの出来事を話すと...【まさかの発言】をされて激怒！？ 2026年3月3日 7時30分 Ray リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 今回、Ray WEB編集部は理想が高い女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。この後、高学歴の彼氏が放つ衝撃のひと言とは…！？原案：Ray WEB編集部作画：どんぐりライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】高学歴彼氏を持つ友だち♡ 彼にバイトでの出来事を話すと...【まさかの発言】をされて激怒！？ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 💖上から目線な彼氏に激怒！？痺れを切らした友だちが下した【まさかの決断】とは...！ 💖気になる彼からライブに誘われた♡ しかしチケットを見ると【とんでもない事実】が発覚して！？ 💖「明日話したいことがあるんだ」気になる彼から突然メッセージが♡ すると【予想外の展開】に！？ 関連情報（BiZ PAGE＋） アイラッシュ, サロン, シェアサロン, ネイル, ヘアカット, ヘアメイク, マツエク, 水着, 美容室, 美容師