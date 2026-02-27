タレントの堀ちえみが26日、自身のアメブロを更新。夫婦で受診した人間ドックを終え、最新の身体数値や体調について詳細を明かした。

「人間ドック、全てを終えました」と切り出した堀は、「今回はベッドに横になっての検査、午前中は大丈夫でしたが…午後のエコーでは腰が痛くて仰向けになるまでに痛みが出ました」と検査中の様子について報告。

続けて「今回、また身長が縮んでいた。どんどん小さくなる。哀しい。腰の手術受けたら、

また身長伸びるかなぁ…いや、多分縮んだのは、腰だけではないはず。視力はかなり良くなっていた。なんで?!骨密度は増えていた。なんか嬉しい」と身長が以前より縮んでいたことに肩を落とした一方、体重や視力などの意外な好結果に驚きと喜びをつづった。

そして「BMIはギリギリ標準。これ以上痩せない方が良いらしい」と、体重について医師から助言を受けたことを明かした。

最後に「主人もお酒をやめたので、随分とコレステロール、中性脂肪に肝機能の数値が良くなりました。一気に標準値！やったね!!!お互いに健康でいたいね」と、改めて健康管理への意識を高めブログを締めくくった。