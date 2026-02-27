3月の恋愛運第1位は牡羊座！　LUAが告げる12星座恋の運命

――LUAが告げる、3月の1カ月間の恋愛運。あなたの恋の運命は……？

★3月の星の動き★

牡羊座で重なる海王星と土星に、金星が接近し通過していく3月の上旬。3月8日ごろの夕方に、西の空に浮かぶ宵の明星（金星）と土星に意識をあわせ、愛の現実化への願いを託してみるのもいいでしょう。理想を愛で叶えるイメージです。ただしその愛は、自分本位ではいけません。厳しい現実にも向き合って、それを飲み込んで消化していきましょう。

そんな3月の恋愛運、第1位〜第3位はこちらの星座！

■第1位 牡羊座……美点を磨いて輝きを増して

牡羊座で輝く海王星と土星のもとに、金星と太陽がやってきます。日ごとに賑わう3月は、目立った出来事も多くなるでしょう。その理由は、あなたが周囲の注目を集めてしまうからです。普通にしていても人目を引くときと心得て、見た目や振る舞いに気を配りましょう。年上との出会いに期待できますが、来月以降に年下がアプローチしてくる気配も。自分を安売りしない硬派でいきましょう。

■第2位 射手座……春の花のように笑顔を開花させて

春の彩りが強まる季節に足並みを合わせるように、明るく楽しい気分になれる日々が増えていく時期に。笑顔で過ごす時間が多くなり、あなたから醸し出される雰囲気にやさしさと穏やかさが加味されていきます。ただ普通にしているだけで人を魅了してしまうでしょう。できるだけ人と会う機会を持ち、楽しそうなイベントに参加しましょう。出会いが人の輪を広げ、恋の出会いが巡るように。

■第3位 獅子座……心の切り替えで恋を刷新

過去に縛られていると感じている人は、心が切り替わっていくでしょう。恋の未練や恨みを卒業し、真っ新な気持ちで恋愛に向き合うチャンスのときです。これといった過去に覚えのない人も、心新たになることで、恋の可能性を広げていけるようになるでしょう。好みがあるのは当然ですが、それも縛りのひとつと考え、フラットに出会いを見つめるのです。恋模様が進化していくでしょう。

4位以降はこちらの星座！

■第4位 天秤座……出会いの伝を広げて

出会いが広がる時期です。リアルはもちろん、ネットやSNSの世界も含めて、お付き合いを大事にしていきましょう。直接的な恋の出会いでなくても、そこからつながる紹介にも期待できます。また、お見合い運もアップしているので、縁談を持ちかけられたときは、試しにお受けしてみては？ 好感度の高まりに乗じ、人を介したご縁を探したり、出会いの場に参加したりしてみるのもいいでしょう。

■第5位 水瓶座……恋のタスクを軽くクリア!?

あたたかな春の日差しを感じ、のんびり気分で迎える3月は、徐々に意欲が湧き出して活発に動きたくなる流れに。まったり過ごしてなまった身体が引き締まるように、ものごとにメリハリがついていくでしょう。要領のいい立ち回りで、予想以上にすべてが回り、恋もちゃっかりと進むはず。仕事、勉強、趣味、恋愛を上手につまみ食いするイメージです。ライトな感覚が恋のチャンスを増やすカギに。

■第6位 双子座……春の先取りが恋のプレワークに

重ね着を楽しめる季節を待ちわびながら、気温の高いお天気のいい日を満喫するでしょう。コーデを考えながらときめくことは、恋の出会いや恋愛成就へのウォームアップにもなります。季節を謳歌していつものように過ごすことで、恋の新風を引き寄せるでしょう。おしゃべり好きの気さくな雰囲気も功を奏します。老若男女を問わず、笑顔で一言を。香水が引き寄せパワーを強めるでしょう。

■第7位 牡牛座……予想に反した珍しい恋愛展開の気配

マイブームに没頭して周りが見えなくなるのかも。何をしていようともそのことが頭から離れず、マニア同士の会話を求めたくなりそうです。恋愛どころの騒ぎではない様子ですが、そこに恋の入口が開かれるでしょう。趣味の世界を探求し、好きな話題で盛り上がった相手に尊敬が生まれ、まさかの恋愛展開に!? 収集癖にも磨きがかかり、アイテム探しのひとときが出会いにつながることも。

■第8位 乙女座……1人の時間がもたらす恋のきっかけ

出会いに恵まれても、あまり気乗りがしなかったり、人と会えば会うほどに疲れてしまうと感じてしまったりすることがあるのかも。たまには静かに過ごしたいという気持ちから、1人の時間を大事にする流れになるのでしょう。ぼんやりとひと息つきながら、ふと思い浮かんだ懐かしい人に連絡してみようかなと思ったときが、この時期の恋を変えていきます。過去のご縁が未来の恋模様を左右するでしょう。

■第9位 蟹座……目指す先にある恋の出会いをどうするか

人と出かけたり、遠出をしたりする機会が増えていきそう。忙しく過ごしながらも、これからの目標に向けての準備を進める様子も伺えます。仕事や勉強はもちろん、新しく、または、改めて取り組みたいことに意識が向かっていくのでしょう。そこにステキな出会いが待ち受けていれば、恋愛スタートの確率は高まるはずですが、それはあなた次第。恋に寄り道できるかどうかにかかってくるでしょう。

■第10位 蠍座……心のゆとりが恋の栄養に

過ごしやすい季節が、お出かけへと誘うのでしょう。人に会ったり、イベントを楽しみに過ごす日々に。すると、目の前に積み上がった大量の作業に焦りを覚えるでしょう。遊びモードからタスククリアモードに変わり、やるべきことを片付けようと躍起になりそうですが、ここがこの時期の恋の運命の分かれ道に！ 忙しくても心を失わなければ、身近なところで恋を実らせられるかもしれません。

■第11位 山羊座……まさかのところに恋の掘り出し物が!?

楽しいお誘いやうれしいニュースに胸を躍らせていると、家族絡みの話が割り込んできそう。兄弟姉妹やいとこの結婚式など、おめでたい出来事もありそうですが、同時に「まだ結婚しないのか」「将来、どうする気なのか」といった、好ましくないテーマが浮上することも。そんなときは嫌な顔をせず、「いい人がいたらお願いします」と言っておくと、掘り出し物のご縁が舞い込むかもしれません。

■第12位 魚座……ひとつに絞らない両睨み作戦もあり!?

魅力倍増モードから、食欲倍増モードにシフトするときです。「色気より食い気」の道をまっしぐらに進んでいくでしょう。お気に入りのコーデをステキに着こなす未来よりも、目の前の団子を口にすることが大事であるという考えも、確かに誤りではない昨今の世界情勢もありますし、そこはあなたの選択です。とりあえずおいしいものを食べ、グルメ会場を出会いの場にすれば一挙両得に!?

（LUA） ※画像出典／占いTV NEWS

