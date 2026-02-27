りくりゅうへの”禁断の質問”に小籔千豊“激怒”→アナウンサーが謝罪の事態
お笑い芸人の小籔千豊（52）が27日放送のカンテレ・フジテレビ系情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）に出演。ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）に対する質問に怒りをあらわにする一幕があった。
【写真】寄り添い合う“りくりゅう”2ショット
番組ではりくりゅうが出席した会見の様子を報道。司会者から「見ようによって本当にいろんな関係に見える。仲のいい兄妹にも、友人関係にも、夫婦漫才にも見える。『りくりゅう』は何が正解なのか一言」と“禁断の質問”。木原が「戦友じゃないですかね」、三浦が「一緒にいて当たり前ですし、家族みたいな存在」と回答。「あとは想像にお任せします」と返したことを紹介した。
これについてコメントを求められた小籔は「もう2度と聞かんでいいと思います」とばっさり。今回の司会者に対しては「（周りの）プレッシャーあると思いますけど」と配慮しつつ「なんで聞こうとすんねん。これから一生聞かんといてほしい！ご想像にお任せされてるから」と訴えた。
「向こうから発表していないアスリートに対してご関係聞くのはゲスいと思います」とし、さらに「皆さんが気になることをお届けするのがお仕事になっているのか分かんないですけど、それがいき過ぎることによってプライバシー、プライベートを侵してきたマスコミ業界の歴史がありますんで！」とメディアに向けて苦言を呈した。
そんな激怒する小籔に対して、2人の関係が気になっていた藤本景子アナは「ご想像にお任せしますと言ってもらったことでちょっと心落ち着いたこともあったので…」と恐縮。今後、男女ペアについて同じような質問することに対して憂慮する小籔に藤本アナは「すいませんでした！全体的にすいませんでした！」と謝罪していた。
