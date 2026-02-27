23歳女性が「最上級のおならを彼氏に嗅がせたい」 『ナイトスクープ』強烈な依頼にネット騒然「画が強すぎるw」
きょう27日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）に寄せられた依頼が、あまりにも強烈な内容と写真で大きな話題を呼んでいる。この依頼の詳細を紹介した番組のX投稿は、公開から約15時間で1000万インプを突破した。
【画像】こちらも気になる依頼「『ち』が『き』になる小学5年生」
依頼のタイトルは「最上級のおならを彼氏に嗅がせたい」。依頼主は愛知県の23歳の女性で、マッチングアプリで出会い一目惚れして猛アタックし、付き合って4年目になる彼氏がいる。交際当初は「彼の前でオナラをするのが恥ずかしく我慢をしていた」が、交際半年のある日、突然「ブリッ」と大きな音でオナラをしてしまった。
「やってしまった。嫌われた」、そう覚悟して恐る恐る彼の顔を見てみると、なんと満面の笑みで「もう1回オナラして！嗅ぎたい！みゆちゃんのオナラを全身で浴びたい！」と、まさかの言葉が返ってきた。当初は初めは驚きと抵抗があった依頼主だったが、2発目が出そうだったので彼の顔に向かってオナラをしすると、彼は「臭いね！」と大喜びした。
そこから依頼主は、彼にオナラを嗅いでもらうことに愛を感じるようになったが、最近になり彼の様子に変化が。依頼主が「オナラ出るよ」と伝えるも、彼は「オナラを嗅ぐのは普通じゃない。オナラなんて嗅ぎたくない！」と拒否するように。オナラを嗅いだのは去年の秋が最後になり、依頼主は「もう私のことを嫌いになってしまったのか…」と不安な日々を過ごしている。
そこで、彼の愛を確かめるために、「臭い」を超えた「痛い」ぐらいの“最上級のオナラを届けたい！”と決意。「フラれる」ことも覚悟の上、人生を左右するほどの依頼に力を貸してほしい、と決意をにじませている。
投稿の写真は、観覧車の室内で依頼主がお尻を彼の顔に密接させ、まさにオナラを出す瞬間で、見たことのないようなインパクトを残す。
この投稿に、「タイトルの破壊力ww」「最高級の愛情表現やんけ！」「画が強すぎるw」「この依頼、ぶっ飛んでてナイトスクープらしさ全開」「痛いぐらいの“最上級のオナラ”とは…」「ミニシアター系ロマンスムービーかよ」など、放送を心待ちにする声が続々と寄せられている。
なお、この日の「特命局長」を務めるのは、俳優の竹中直人。
【画像】こちらも気になる依頼「『ち』が『き』になる小学5年生」
依頼のタイトルは「最上級のおならを彼氏に嗅がせたい」。依頼主は愛知県の23歳の女性で、マッチングアプリで出会い一目惚れして猛アタックし、付き合って4年目になる彼氏がいる。交際当初は「彼の前でオナラをするのが恥ずかしく我慢をしていた」が、交際半年のある日、突然「ブリッ」と大きな音でオナラをしてしまった。
そこから依頼主は、彼にオナラを嗅いでもらうことに愛を感じるようになったが、最近になり彼の様子に変化が。依頼主が「オナラ出るよ」と伝えるも、彼は「オナラを嗅ぐのは普通じゃない。オナラなんて嗅ぎたくない！」と拒否するように。オナラを嗅いだのは去年の秋が最後になり、依頼主は「もう私のことを嫌いになってしまったのか…」と不安な日々を過ごしている。
そこで、彼の愛を確かめるために、「臭い」を超えた「痛い」ぐらいの“最上級のオナラを届けたい！”と決意。「フラれる」ことも覚悟の上、人生を左右するほどの依頼に力を貸してほしい、と決意をにじませている。
投稿の写真は、観覧車の室内で依頼主がお尻を彼の顔に密接させ、まさにオナラを出す瞬間で、見たことのないようなインパクトを残す。
この投稿に、「タイトルの破壊力ww」「最高級の愛情表現やんけ！」「画が強すぎるw」「この依頼、ぶっ飛んでてナイトスクープらしさ全開」「痛いぐらいの“最上級のオナラ”とは…」「ミニシアター系ロマンスムービーかよ」など、放送を心待ちにする声が続々と寄せられている。
なお、この日の「特命局長」を務めるのは、俳優の竹中直人。