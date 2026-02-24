HYBEオーディション番組に人気タレントの美人娘登場「びっくり」「かっこよすぎる」と反響続々【WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE】
【モデルプレス＝2026/02/24】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃1が2月24日に放送された。人気タレントの娘がオーディションに参加し、話題を集めている。
【写真】HYBEオーディション参加の美人タレントの娘
今回の放送では、一次審査の模様を放送。「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」、「No No Girls」、「Girls planet 999」などの有名オーディション出身者が続々と登場する中で、スタジオキャストを驚かせた参加者は新山千春の長女・新山もあ。ヒコロヒーは「新山千春の娘！？」と驚きの声を上げ、指原莉乃も「急すぎる！」と驚いた様子を見せていた。ダンス審査では127人中4人が合格となり、もあは脱落となった。
この放送を受け、視聴者からは「びっくり」「かっこよすぎる」「こんなところに登場するとは」と反響が寄せられている。
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。（modelpress編集部）
◆HYBEオーディション番組に人気タレントの娘登場
◆HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」って？
