¥Ö¥í¥°¡Ö¤×¤¯»ÒOL¤È¥¤¥Ã¥Ì¤ÎÆü¾ï¡×¤Ç¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¿Í¡¹¤È¤ÎÆü¡¹¤òÉÁ¤¯¤×¤¯»Ò(@pukukoOL)¤µ¤ó¡£¸½Ìò¤ÎWeb¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦Îò¤ò»ý¤ÄÈà½÷¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÆâÍÆ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤Î¤È¤¤Ë·Ð¸³¤·¤¿ÍµëµÙ²Ë¤ò½ä¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢Æ¯¤¯Ã¯¤â¤¬Ä¾ÌÌ¤·ÆÀ¤ëÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡£
¢£ÍýÍ³¤¬¡Ö»äÍÑ¡×¤Ç¤ÏµÙ¤á¤Ê¤¤¶²ÉÝ
¤×¤¯»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÍµëµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¿½ÀÁ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿½ÀÁ½ñ¤ò¸«¤¿¾å»Ê¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¡×¤ÈÀä¶ç¡£°ìÈÌÅª¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¡Ö»äÍÑ¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦µºÜ¤¬¡¢²ñ¼ÒÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¿½ÀÁ½ñ¤òÆÍ¤ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿·Æþ¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Íµë¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÍýÍ³¤ò½ñ¤Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î±³¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼ÂÏÃ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤×¤¯»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ï»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¥Í¥¿¤ò½ñ¤Î±¤á¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÁ¤¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤ËÅö»þ¤Îµ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤äÍýÉÔ¿Ô¤ÊÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¤òÌ¡²è¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¢£Ë¡Î§¤È²ñ¼ÒÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÎÀµÂÎ
Ë¡Î§Åª¤Ë¤Ï¡¢ÍµëµÙ²Ë¤Î¼èÆÀÍýÍ³¤ò¾ÜºÙ¤ËÅÁ¤¨¤ëµÁÌ³¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢²ñ¼Ò¤¬¡Ö»ö¶È¤ÎÀµ¾ï¤Ê±¿±Ä¤òË¸¤²¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤Ë¹Ô»È¤Ç¤¤ë»þµ¨ÊÑ¹¹¸¢¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö»äÍÑ¡×¤òµÑ²¼¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Îµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤×¤¯»Ò¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¶¯Îõ¤Ê¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£ÉÔ¾òÍý¤Ê¿¦¾ì¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¾Ð¤¤¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤ëÈà½÷¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
²èÁüÄó¶¡¡§¤×¤¯»Ò(@pukukoOL)
