「細山くん」として親しまれた人気子役時代、慶應義塾大学から外資金融「ゴールドマン・サックス」へ。エリート街道の絶頂にいた細山貴嶺さんは、なぜすべてを捨てたのか。転機は、愛猫が生死を彷徨った日。「知識がないことで愛猫に最善の治療を選択できない」ことを痛感した彼は、年収激減を覚悟で、動物医療を変える起業の道へ。エリートの看板を脱ぎ捨てた、31歳の覚悟に迫ります。

【写真】「ビジュの変化もすごい」蝶ネクタイの細山くんが今に至るまで（全21枚）

新卒の就活でゴールドマン・サックスへ

── 細山さんは慶応義塾大学卒業後、世界有数の大手金融機関であるゴールドマン・サックスに就職されました。長年芸能活動をされていましたが、就職する道を選んだのはなぜでしょうか？

細山さん：人生のなかで、一度は自分がビジネスマンとしてどれくらい社会で通用するのか試してみたかったんです。就職活動を意識し始める大学3年生のころ、僕には将来の進路としてふたつの選択肢がありました。ひとつは芸能活動を続ける道。子どものころから子役として活動をしていて、大学時代も芸能事務所に所属していました。だから、そのまま頑張ってみようかと思ったこともあります。もうひとつは、就職して会社員として働く道でした。

日本だと就職活動をする際、ポテンシャルを評価される新卒時がいちばん有利とされています。いわゆる「新卒チケット」です。これを使わない手はないと考えたんですよね。まずは就職活動をしてみて、どんな会社があるのかを見てみよう、もし気になる会社から内定を得たら働いてみようと考えて、大学3年生の後半くらいから取り組んでいました。まずは大手企業に挑戦したところ、ゴールドマン・サックスの最終面接まで進み、内定をいただくことができました。

── ゴールドマン・サックスに内定が決まったときはどう思いましたか？

細山さん：ものすごくうれしかったです。最終面接が終わったあと、自宅で母と一緒に連絡を待ちました。すると採用担当者の方から電話があり「細山さんにオファーしたいです」と言われて。外資系だと「オファー」という言葉が内定の意味で使われます。

その際、会社側からは「内定式までに芸能事務所を辞めてほしい」という連絡がありました。だから芸能界か会社かどちらかしか選べない状況だったんです。なんとなく芸能事務所に籍は置いていたままだったので、少しだけ悩みはしました。でも大学卒業と同時に芸能界を引退することにしました。

愛猫が生死をさまよった経験が転機に

── ゴールドマン・サックスに3年勤務した後に転職。資産運用会社で働いていたものの、その後、金融業界を離れて起業を決意したそうですね。順調にキャリアを築いていたかのように思えますが、なぜでしょうか。

細山さん：金融の仕事はとても責任があり、やりがいがありました。いっぽうで、誰のために働いているのかが見えづらくて。もう少しお客さまと直接会って、「ありがとう」と言われる仕事がしたい…と思うようになりました。それで、2022年に資産運用会社を退職しました。

辞めた後どうするかはいっさい決めていませんでした。半年くらいニート生活を送っていたんです。ばく然と起業を考えていたので、東京都が催している起業家向けのセミナーやワークショップなどに参加していました。

起業のきっかけとなった愛猫リズちゃん

── 2024年1月、細山さんは友人である獣医師と一緒に株式会社VetsBrainを立ち上げました。獣医師から飼い主への診療説明を円滑化する、ITサービス開発などを手がけているとのこと。こうした事業を立ち上げようと思ったのはなぜでしょうか？

細山さん：少し話は前後するのですが、 2021年、愛猫が病気になり生死の境をさまよった時期があります。必死の思いで動物病院に行ったのですが、病気の専門的な説明を理解するのが難しくて…。猫の病気についてまったく知識がないことで、ペットにとって最善の治療方法を選択するのが、大変なことを痛感しました。

さいわいなことに愛猫は元気を取り戻し、今も僕のそばにいてくれます。でも、言葉を話せない動物たちが、人につらさを訴えることができないのは、どれほど苦しいのだろうと胸が痛みました。

もともと僕は動物が大好き。子どものころから犬や猫、アヒルや猿などいろんな動物を飼っていたんです。僕にとって動物たちは大切な存在。言葉を交わさなくても、心は通じています。幼いころ、獣医師になりたいと考えたときもあるほどです。だんだん「動物に関わる仕事がしたい」と考えるようになりました。

京都大学イノベーションキャピタル株式会社で働いていたころ

将来のイメージが少しずつできるようになったタイミングで、2023年1月からEIR（客員起業家）として、京都大学の子会社である京都大学イノベーションキャピタル株式会社に入社しました。京都大学の研究者の方の素晴らしい研究を、いかに産学連携で実装していくかを命題とする会社だったんです。そこでさまざまな事業や研究について学び、2024年1月、友人である獣医師と一緒に株式会社VetsBrainを立ち上げました。

動物を飼う人の不安をなくせる世の中にしたい

── 株式会社VetsBrainでは、どんな事業を手掛けていますか？

細山さん：当社のミッションは「獣医療をアップデートし、すべての伴侶動物に届ける」こと。声を上げられない動物たちに寄り添いたいです。事業は3つの柱があり、1つは動物の病気や治療方法について獣医師の先生が飼い主に対してわかりやすく説明できるように、獣医療イラストやアニメーションを豊富に取り入れた診療説明ツールを開発しています。これは先ほどお話しした、愛猫が病気になったときの僕自身の経験をきっかけで生まれました。限られた診察時間のなかでも、専門知識のない飼い主さんにも、わかりやすく情報を伝えられるようになっています。

2つ目はサイエンス領域に特化したイラスト・デザイン・動画制作サービスの提供です。前述の診療説明ツール開発を通じて培われた制作技術を活かし、動物領域に限らずおもにライフサイエンス分野の大手企業や研究機関向けに、論文や学会ポスターに使用するサイエンスイラスト、製品紹介パンフレットや動画を制作しています。最後は、ペット向けの医薬品・日用品、フードなどの製品開発を考える企業に対するコンサルティングで、大手化学メーカーやIT企業などと取引をしています。

動物が大好きという思いが起業につながった

── 治療方法について説明できるツールに関し、獣医師からの反響はいかがですか？

細山さん：「ぜひ使ってみたい」という方と、「ITシステムは使いにくそう」と印象がわかれます。若い世代の先生方はツールの使いやすさに加え、自身の勉強もかねて取り入れたいと言っていただくことが多いです。いっぽうで、年配の先生は従来の紙や口頭での説明のほうが慣れているといった声も聞きます。まだ開発中のサービスなので、より使いやすくなるよう、検証を重ねていきたいと思っています。

── 細山さんの最初のキャリアは芸能界。そこから金融業界に就職し、動物に関する事業で起業とは、かなりの方向転換ではないでしょうか？

細山さん：正直なところ、金融業界にいたころよりも、年収はかなり下がっています。でも、お金より自分のやりたいことや情熱に従ったほうが、豊かな人生を送れると実感しています。こうした思いを抱くようになったのは、大学2年生のとき、父が急逝した経験も大きいです。

「人は突然、亡くなることがある」。その事実に衝撃を受けました。それ以来、「人間はいつ死ぬかわからない。だったら、やりたいことに夢中で取り組んで生きたほうがいい」と、どこかで考えている部分があります。僕はまだ事業を立ち上げたばかりではあります。でも、本当にやりたいことを見つけ、自分に正直に生きるようになってから、毎日が充実しています。動物業界に少しでも貢献できたらと考える日々です。

…

大切な存在の危機に直面したとき、人生の優先順位がガラリと変わる瞬間があります。皆さんは、仕事やキャリアよりも「本当に守るべきもの」に気づかされた経験はありますか？

取材・文：齋田多恵 写真：細山貴嶺