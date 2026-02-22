【殿堂入り】クックパッドで人気！電子レンジで作れる「いちご大福」に挑戦してみない？

【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.110】1000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。

いちごの季節に作りたい和菓子レシピ

春が近づき、いちごが買いやすいお値段でスーパーに並ぶようになってきました。いちごのスイーツレシピはたくさんありますが、今年はいちご大福を手作りしてみませんか？和菓子は一見難しそうに思えますが、市販のあんこと電子レンジ活用で気軽に作れるんです。

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：白玉粉はしっかり練り混ぜる！



ポイント2：砂糖の分量はレシピ通りに！



白玉粉と砂糖、水を混ぜて電子レンジで少しずつ加熱する際は、加熱が終わるたびに全体を練り混ぜましょう。ムラがあると生地がきれいに仕上がらないため、ここは頑張りどころです。砂糖をレシピの分量から減らしてしまうと仕上がりが固くなりやすいので、レシピの分量通りに入れるようにしましょう。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）でも、「家族からとってもおいしいと言ってもらえました」「いちごの時期に何度も作っています。やわらかい生地で、めちゃくちゃおいしい！」といった声がたくさん届いています。

もちもちの生地の中から現れるいちごのジューシーな甘酸っぱさで、春の訪れを感じられるお菓子です。おいしそうないちごが手に入ったら、ぜひ作ってみてくださいね。

（TEXT：菱路子）

