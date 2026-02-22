ダメすぎ…営業先で「顧客を論破して説教」→ 失注する50代上司　部下を叱責するときもヤバかった

新しい職場で、最初に関わる上司が「尊敬できない人物」だったら、これほど不幸なことはない。投稿を寄せた60代男性（事務・管理）は39歳で営業職として中途入社した際に出会った、呆れた上司について振り返った。

男性がこの前に勤めていた会社は、民事再生法を適用されて倒産していた。それを履歴書で知っていた上司は、ミスに乗じてわざわざ過去の古傷をえぐってきたのだ。（文：天音琴葉）

「そんなことだから前の会社は倒産したんだ！」根拠のない暴言に絶句

男性が転職したのは、産業機械を販売する製造業の会社だった。接する顧客は決済権を持つオーナーや役員レベルが中心で、相応のビジネスマナーと対応力が求められる環境だった。

ところが直属の上司は、親会社から出向してきた50代後半の元技術者で、なかなかの曲者だったようだ。仕事でミスをした男性に、その上司はこう言い放った。

「そんなことだから前の会社は倒産したんだ！」

まったく根拠がないことを「断定口調で感情的に」言ってきた上司の姿に、男性は尊敬の念が一気に冷めたという。その上司の営業スタイルも衝撃的だったようだ。

「営業先で顧客を論破して説教し、顧客である社長の機嫌を損ねて失注する姿をみて、ますます尊敬できないと思った」

上司は元技術者という専門知識を武器にするのは良いが、客をやり込めて契約を逃しては本末転倒だろう。男性が「親会社で持て余して子会社へ押し付けられたのでは？」と勘ぐってしまうのも無理はない。

