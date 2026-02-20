「靴下屋」の″3足よりどり1100円ゾーン″が帰ってくる！全国の約150店舗が対象。《2月20日から》

「靴下屋」「Tabio」「Tabio MEN」などの靴下専門店を展開するタビオは、2026年2月20日から、3足よりどり1100円ゾーンが復活することを発表しました。

充実の全24型から選べる！

タビオでは2023年2月の価格改定から、３足よりどり1100円ゾーン商品の展開を休止していました。

しかし、この3年間で多くの要望が寄せられ、"『タビオクオリティー』をよりお求めやすい価格で"をコンセプトに、商品設計の見直しを実施。今回、３足よりどり1100円ゾーンの展開が復活することになりました。

新しく展開されるラインアップは、国産商品を中心とした全24型（すべて22.5〜24.5cmサイズ）。幅広いシーンに対応できる、ベーシックなデザインを軸としています。

販売店舗は、靴下屋149店舗、靴下屋UPDATE1店舗、Tabio1店舗。なお、Tabio三越星ヶ丘店は2月25日から。改装中の店舗はリニューアル完了後から販売を開始します。

なお、店舗によって、一部商品の取り扱いがない場合もあります。

（東京バーゲンマニア編集部）