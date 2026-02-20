日産のコンパクトミニバン！

日産のインド法人は2026年2月17日、現地生産の新型MPV（マルチ・パーパス・ビークル＝多目的車）「グラバイト」を初公開。56万5000ルピー（約95万円）で発売すると発表しました。

グラバイトは、多様な言語や文化が共存し、急速な進化を続けるインド社会のファミリー層に向けて開発されたコンパクト7シーターMPVです。生産は現地のチェンナイ工場で行われます。

ボディサイズは全長3987mm×全幅1734mm×全高1644mm、ホイールベース2636mm。全長を4m未満に抑えながら3列シートを備えるパッケージと、現地ニーズに即した装備が特徴です。

エクステリアはバンパー両側にあしらわれた日産の最新シグネチャー「C」のデザインが目を引きます。183mmというSUV並みのロードクリアランスを確保し、未舗装路の多い地域でも安心して走れるタフさと、一目で日産車とわかる大胆で明確なアイデンティティを両立させています。

インテリアはファミリーユースを前提とした実用重視の設計です。シートレイアウトは2-3-2で、乗員数や荷物量に応じたシートアレンジが可能です。また3列目シートは着脱式となっており、取り外せば最大625リッターの荷室容量を確保することができます。

インパネはオーソドックスなデザインながら、明るい色調によって開放感が演出されています。装備面では、Android Auto／Apple CarPlayのワイヤレス接続に対応した大型インフォテインメントディスプレイやワイヤレス充電器、2列目／3列目用の送風口、冷却コンパートメント（簡易冷蔵庫）などを備え、利便性と快適性を高めています。

一方、パーキングブレーキは手動式で、ADAS（先進運転支援システム）は搭載されていません。

パワートレインは1リッター直列3気筒ガソリンエンジン（最高出力72馬力、最大トルク96Nm）に5速MTまたは5速AMTを組み合わせています。

ボディカラーはホワイト、ブラック、シルバー、グレー、グリーンの全5色を設定しています。

同社の幹部は「インドは日産のグローバル戦略の中核市場です。新型グラバイトはインド日産の持続的な成長フェーズの始まりを象徴する存在です」と述べ、インド市場への長期的なコミットメントを強調しました。

価格帯は56万5000ルピー（約95万円）から79万1000ルピー（約135万円）で、期間限定のローンチエディションが84万9000ルピー（約145万円）で発売されます。日産は価格競争力を前面に打ち出すことで、成長を続けるインドの大衆市場で存在感を高めていく構えです。