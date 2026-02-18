【スシロー】北海道産ほたてが110円〜！札幌の行列店「信玄」コラボも楽しめる“北海道うまいもん祭り”を全商品徹底解説
スシローは2026年2月18日から、北海道のうまいものを集めた「北海道うまいもん祭」を開催する。北海道産のネタを使用した商品が多数登場し、特にほたては不漁な中でもお得に楽しめるよう110円から提供される。この記事では、ほたてを始め、北海道産にとことんこだわった全商品を紹介する。
【写真】北海道産 ジャンボほたて貝柱(左：360円〜)と北海道産 まるごとほたて貝柱(右：110円〜)
「北海道うまいもん祭」期間中は、「北海道昆布だし醤油」が登場。北海道産の日高昆布と真昆布を使ったこだわりのだしに風味豊かな醤油をブレンドした、スシローこだわりの醤油だ。席に置いてあるので、ぜひこの醤油で北海道のネタを味わってみてほしい。
※席にない場合はタッチパネルで注文可能。
■目玉商品
■【110円〜】北海道産 まるごとほたて貝柱※221万食完売次第終了
北海道産のほたてがまるごとのった贅沢なお寿司が税込み110円から登場。冷たい海で育ったほたての濃厚でコクのある甘みと旨みを口いっぱいに味わえるのも、ほたての貝柱をまるごと使用しているからこそ。この機会に、食べ応え抜群のほたてをまるごと楽しんでみて。
※期間：2月18日〜2月24日(火)
■【360円〜】なまら北海道3貫盛り※99万食完売次第終了
ふぐ ポン酢ジュレねぎ・北海道サーモンいくらのせ・ほたて貝柱の北海道産ネタ3種を食べ比べできる贅沢な一皿が登場。口に広がる旨みと甘みが特徴のほたて、漬けにして旨みを引き出したサーモン、歯応えと旨みが際立つ真ふぐと、北海道が育んだ三種三様のネタを楽しめる。
※期間：2月18日〜3月8日(日)
■フェア商品 お寿司
■【360円〜】北海道産 ジャンボほたて貝柱※26万食完売次第終了
肉厚でぎゅっとつまった旨みと甘みがたまらない、北海道産のほたてを存分に堪能できる一皿。ジャンボサイズならではの食べ応えを楽しもう。「北海道産 まるごとほたて貝柱」と食べ比べるのがおすすめの食べ方。
※期間：2月18日〜3月8日(日)
■【360円〜】北海道産 上いくら※22万食完売次第終了
北海道産の上いくらを包みで贅沢に楽しむ一皿。こだわりのいくらはねっとりとした濃厚な旨みが特徴。大粒のいくらとパリッとした海苔は相性抜群で思わず笑みがこぼれるおいしさ。
※期間：2月18日〜3月8日(日)
※持ち帰りの際は軍艦1貫になります。
■【260円〜】北海道産 数の子※35万食完売次第終了
北海道産の数の子が登場。パリッと食感がたまらない一皿。醤油ベースの味付けがされた数の子はかつおぶしを合わせることで素材のよさを引き出しているそう。ぜひこの機会に北海道産の数の子をお寿司で味わってみてほしい。
※期間：2月18日〜3月8日(日)
■【120円〜】北海道産 タラコとマヨ軍艦※82万食完売次第終了
鉄板の組み合わせを北海道産のタラコで実現したタラコとマヨの軍艦が登場。つぶ感と旨みが弾けるタラコとマヨのコクはまさに相性抜群。通常商品には乗っていない大葉を使用しているのもポイントで、さわやかな香りがよいアクセントになっている。
※期間：2月18日〜3月8日(日)
■【120円〜】北海道産 ムラサキイカ※268万食完売次第終了
北海道産のムラサキイカが登場。柔らかくもっちりとした食感が特徴で、口に広がるねっとりとした甘みがたまらない。
※期間：2月18日〜3月8日(日)
■フェア商品 サイドメニュー
■【480円〜】札幌 コク味噌らーめん※65万食完売次第終了
行列ができる札幌ラーメンの代表格「らーめん信玄」監修の札幌コク味噌らーめんがスシローに登場！濃厚な豚ガラの風味の白湯スープに、2種類の米味噌を使用。監修店の一番人気である、“コク味噌”の芳醇で甘みのあるスープを表現した一杯だ。ねりごまと、あさりと野菜の旨みがスープに深みを与えて、飲み干したくなる味わいを生み出している。
※期間：2月18日〜3月8日(日)
※持ち帰り対象外。
※本商品は監修元で提供される商品とは異なります。
■【480円〜】旭川 醤油らーめん※42万食完売次第終了
旭川で長く愛され続けている「らーめんや天金」監修の旭川 醤油らーめんがスシローに登場！監修店の旨みあふれるすっきりとした醤油スープを再現するために、豚と鶏のエキスの旨みにオニオンエキスと胡椒の風味を加えてバランスを取り、濃口醤油で味を引き締めた一杯。スープ表面を覆ったオイルのおかげで冷めにくく、コク深さとまろやかな口当たりを演出。チャーシュー、メンマ、刻みネギというシンプルな具材も踏襲。寒い季節に食べたくなる旭川の味をスシローで楽しんでみて。
※期間：2月18日〜3月8日(日)
※持ち帰り対象外。
※本商品は監修元で提供される商品とは異なります。
■【270円〜】白いミルクレープのメルバ※13万食完売次第終了
定番スイーツが様変わり!?真っ白なミルクレープを使ったメルバが登場！素材にこだわり、ミルクレープ、マスカルポーネミルクアイスには北海道の素材も使用。真っ白なミルクレープとアイスに、いちごソースといちごダイスの赤が映え、ミルキーな味わいも見た目も大満足な一皿だ。
※期間：2月18日〜3月1日(日)
※持ち帰り対象外。
■【230円〜】白いミルクレープ※12万食完売次第終了
スシローの定番スイーツ「ミルクレープ」が北海道フェアに合わせて白くなって登場！北海道の雪をイメージして生地もクリームも真っ白に仕上げた一品。北海道産小麦を使用したしっとり柔らかい真っ白な生地は、北海道産の練乳を使用したコク深い白いクリームと相性抜群。味も見た目もミルキーな、冬におすすめな一皿。
※期間：2月18日〜3月1日(日)
※「スシロー秋葉原中央通り店」では持ち帰りは実施しておりません。
今回のフェアは、北の大地の恵みが集まった贅沢なラインナップ。110円からという驚きの価格で楽しめるほたてをはじめ、名店「信玄」監修のラーメンや冬にぴったりの白いミルクレープなど、お寿司からスイーツまで北海道の魅力が凝縮されている。こだわりの醤油で味わう新鮮なネタや、心まで温まる熱々のラーメンは、頑張った自分へのご褒美にもぴったり。この記事で気になったネタを店舗で味わってみて。
※店舗によって価格が異なります。
※一部店舗では取扱がない商品があります。
※各店舗の販売状況・価格はアプリ・公式サイトで確認できます。
※一部の商品は期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
文＝小林七緒
