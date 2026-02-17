競争の激しいプロスポーツの世界、アスリートたちは、活躍の場を求めて日本各地を転々としています。



そんな中、現役引退後もクラブに残り、徳島で第二の人生をスタートさせた男性の想いに迫りました。

（徳島ヴォルティス強化部・田向泰輝さん）

「自分としては現役を続けたい気持ちと、いろんな迷いがあって」

「これからの人生の中でも一番自分にとって今、熱量が傾けられる選択肢が、ヴォルティスで働くことだなって最終的に思ったので」

（徳島ヴォルティス強化部・田向泰輝さん）

「昨シーズンをもって現役を引退することを決めました」

徳島ヴォルティスのスタッフとして働く、田向泰輝さんです。



茨城県出身の田向さんは12年前、当時J2の水戸ホーリーホックでプロ入りし、7年前から徳島でプレーしました。



田向さんはディフェンダーとして粘り強い守備はもちろん、積極的に攻撃参加しチャンスを演出するなど、攻守にわたって献身的にプレーする選手でした。

2月15日に行われた引退セレモニーでは、これまで応援してくれたサポーターに感謝の思いを伝えました。



（徳島ヴォルティス強化部・田向泰輝さん）

「現役生活12年間、本当にたくさんの人の支えのおかげで、走り続けることができました。ありがとうございました」

このあと、ヴォルティスの岸田一宏社長や家族から花束を受け取り、12年のプロ人生に幕を下ろしました。



（徳島ヴォルティス強化部・田向泰輝さん）

「これで本当に自分の中で、改めて終わりなんだなと区切りというか、気持ちのところでも本当に終わるんだなって」

そんな田向さんは、2月から、ヴォルティスで選手のサポートやスカウトなどを行う強化担当スタッフとなり、この日の練習では、選手やコーチの様子を見守っていました。

（徳島ヴォルティス強化部・田向泰輝さん）

「僕は基本、選手の表情とかどういう姿勢でトレーニングに臨んでいるかとか、そういったポイントを主に見てますけど」

「この立場になってから、選手じゃなくてコーチングスタッフだったりとか、そういう人が働きづらさがないかとか」

「やりづらさがないかをトレーニング中に見ながら、課題であったりとか、もっとこうした方がいいポイントがあるかとかも含めて、意識して見てます」

（記者）

「外から見るのはどう？」



（徳島ヴォルティス強化部・田向泰輝さん）

「そんなに違和感ない。もっとやりたくなるかなと思ってたんですけど、今のところそんな気持ちになることもなく、自分の中では違和感なくピッチを見てます」



すると、田向さんの元にボールが…。

（徳島ヴォルティス・児玉駿斗 選手）

「集中して～」



（徳島ヴォルティス強化部・田向泰輝さん）

「（児玉選手は）茶々入れようとしてくる」



（記者）

「コミュニケーションは多い？」



（徳島ヴォルティス強化部・田向泰輝さん）

「去年まで一緒にやってたから、多いですね」

練習の後は、プロ1年目、福田武玖選手の新人研修を行いました。



（徳島ヴォルティス強化部・田向泰輝さん）

「これからプロサッカー選手やっていく上で、大事な項目も入っているので、しっかり集中して聞いてください」



（徳島ヴォルティス・福田武玖 選手）

「はい、お願いします」

2025年まで、ともにプレーしていた選手も多く残った2026年のヴォルティス。



田向さんは、ほかのスタッフよりも近い立場で、選手とコミュニケーションを図ります。

（徳島ヴォルティス・福田武玖 選手）

「自分が去年、練習参加もいっぱい来させてもらって、その時もいろいろ喋ってもらったので、優しく接してくれて助かってます」

（徳島ヴォルティス強化部・田向泰輝さん）

「今の段階でいうとやっぱり、選手との距離は当然近い立場にはあるので、直接会社に言いづらいことも自分が間に入って」

「もう少しこうしてほしいってことを聞いてあげて、いらないストレスを抱えないように、よりサッカーに集中して取り組めるような環境を作るために、選手といろんなコミュニケーションを取りながらやっていくことが、今年一番求められているところ」

ヴォルティスは、田向さんのほかにも、これまで引退した選手をスタッフとして迎え入れてきました。



その狙いは何なのか？岸田一宏社長に聞きました。

（徳島ヴォルティス・岸田一宏 社長）

「クラブの歴史も知っているし、クラブが目指すものも理解しているので、ぜひその力を引き続き借りたい」

「残ってもらいたいと、そういう想いでオファーしている」



県外出身の田向さんですが、引退後、徳島を去ることは考えなかったと言います。

（徳島ヴォルティス強化部・田向泰輝さん）

「本当に思い出がたくさんあるし、好きな場所や好きなご飯屋も徳島でたくさんできたので、自分にとってはすごく住みやすくて大好きな土地です」



大好きな場所でこれからは。

（徳島ヴォルティス強化部・田向泰輝さん）

「強化の仕事としていろんなことに挑戦して、自分の力でヴォルティスに貢献できたっていうのを、ちゃんと胸張って言えるような、そういう仕事ができるようになりたい」

この日、スタンドから選手の活躍をみつめる田向さんがいました。



クラブのために、これからは形を変え、夢を追いかけ続けます。



引退セレモニーでは、田向さんがチームとサポーター、それにフロントなどを繋ぐ、3人目の「クラブコミュニケーションオフィサー」に就任することも発表されました。



特別リーグを連勝という形で好発進したヴォルティス。



田向さんを含めたスタッフのサポートも、大きいのではないでしょうか。



徳島で第二の人生を送る元プロサッカー選手、田向泰輝さんをご紹介しました。